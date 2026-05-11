Dólar roza los $900, IPSA cerca de perder los 10.700 puntos y Wall Street cierra en verde pese a rechazo de Trump a propuesta de paz de Irán

Un movido inicio de semana tuvieron los mercados bursátiles, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la propuesta de paz iraní tras calificarla como “totalmente inaceptable”.

El S&P IPSA retrocedió 0,53% hasta los 10.702,01 puntos, con lo que quedó al borde de perder las 10.700 unidades, a pesar del avance de SQM-B (+2,93%), puesto que las otras acciones más transadas cayeron, tales como Falabella (-2,26%), MallPlaza (-1,97%) y LATAM Airlines (-1,72%).

Dólar sube y roza los $900

El dólar también se vio influenciado por el rechazo de Trump a la propuesta de Irán, ya que subió $5 hasta los $898,1, con lo que quedó a tiro de alcanzar la barrera de los $900.

A pesar de que el alza de la divisa norteamericana pudo ser mayor, la subida del cobre a US$ 6,5 la libra en COMEX le dio soporte al peso chileno.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó la fluctuación del dólar: “El USD/CLP continúa mostrando volatilidad durante la jornada, pasando desde niveles cercanos a los $894 en la apertura hasta cotizar en torno a los $897,5 durante la tarde, impulsado principalmente por un aumento en las tensiones geopolíticas y una recuperación parcial del Dollar Index”.

“El mercado reaccionó a nuevos titulares relacionados con Medio Oriente y Europa del Este. Donald Trump señaló que Estados Unidos evalúa seriamente posibles acciones militares contra Irán y advirtió que el “Plan Libertad” podría retomarse incluso con medidas más agresivas. Al mismo tiempo, Israel realizó nuevos ataques en el sur del Líbano, mientras Ucrania advirtió sobre una nueva ronda de ofensivas contra Rusia, aumentando nuevamente la incertidumbre global”, agregó.

“De mantenerse una desescalada en Medio Oriente, el cobre podría continuar impulsando la apreciación del peso chileno, llevando nuevamente al USD/CLP hacia soportes en torno a los $894 e incluso $889. Sin embargo, si las tensiones geopolíticas continúan escalando, el dólar podría volver a buscar niveles sobre los $900 en el corto plazo”, concluyó.

Wall Street cerró en verde pese al rechazo de Donald Trump

Wall Street cerró con leves alzas este lunes en sus principales selectivos, el S&P 500, el NASDAQ Composite y el Dow Jones, pese a que se diluyera la posibilidad de alcanzar pronto un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, subió 0,19% hasta las 7.412,84 unidades y sigue marcando récords al aumentar su máximo histórico.

Por su parte, el NASDAQ Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, avanzó 0,10% y se ubicó en 26.274,13 puntos, también en máximos históricos, con lo que ya acumula un crecimiento de 46,55% en un año.

Mientras que el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, tuvo un alza de 0,19%, hasta los 49.704,47 puntos, acercándose a su máximo histórico de 50.188,14 unidades.