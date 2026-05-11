Buscan a dos personas perdidas en la Sierra de Ramón en la precordillera de Santiago

Socorro Andino y el GOPE de Carabineros se encuentran realizando la búsqueda de dos personas que se extraviaron en la Sierra de Ramón, en la precordillera de Santiago.

Los equipos buscan a Diego Arancibia González y Justo Orellana Espinoza, quienes subieron al Cerro Provincia durante la mañana del sábado para realizar la Travesía de la Sierra de Ramón durante el día.

Sin embargo, hasta la fecha no han regresado del trekking ni se han contactado con sus familias.

Debido a ello, amigos de los hombres perdidos se comunicaron con el Cuerpo de Socorro Andino, reportando las desapariciones.

Socorro Andino y el GOPE están desplegados en el lugar desde este lunes, llevando a cabo labores para dar con la ubicación de Diego Arancibia y Justo Orellana.