Kast intenta aclarar sus dichos sobre investigaciones científicas: “¿La ciencia es fundamental? Sí, y el buen uso de los recursos también”

El Presidente José Antonio Kast abordó sus dichos que generaron polémica en la comunidad científica de Chile. Durante una presentación que realizó en Puerto Montt, Kast había asegurado que “a veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno“.

Sus palabras generaron repercusión en el mundo científico y académico del país. Más de 30 sociedades respondieron al emplazamiento y lo cuestionaron, además de personas como José Maza, quien aseguró que en materia de ciencia “Chile no invierte nada, todos los países invierten 10 veces más”.

En medio del consejo de gabinete de este lunes en La Moneda, el Presidente aseguró que “tenemos una parte de la oposición que levanta el tono en distintas áreas. Y después los hechos van demostrando que fue un alza de tono inadecuada. En el tema de educación, se levanta el tono por el tema de la alimentación de los niños y se va comprobando de que si usamos bien los recursos vamos a poder dar mayor cobertura”.

Posteriormente, apuntó que “en el tema de ciencia, quizás la frase uno la podría modificar. Pero a lo que nosotros apuntamos es al fondo, de que todos los recursos para la ciencia sean bien utilizados“.

“¿La ciencia es fundamental? Sí, y el buen uso de los recursos también“, remató.

Finalmente, Kast sostuvo que “se genera toda una discusión que yo creo que al final del día es positiva. Porque a los buenos científicos los vamos a respaldar con mucha más fuerza, con más recursos, si se utiliza todo bien”.