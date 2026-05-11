Oposición presenta indicaciones a proyecto de Reconstrucción Nacional: “Tenemos el deber y la responsabilidad” de hacerlo

La oposición presentó este lunes las indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional. Si bien en un comienzo se había hablado de un “tsunami” de enmiendas, este anuncio fue matizado.

En general, el Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista y la Democracia Cristiana presentaron 10 indicaciones. A ello se suman las 20 de la bancada PPD-Independientes; las 102 de la DC y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS); y las 152 de la diputada Zandra Parisi (PDG).

De todos modos, faltan las que presentará de manera individual cada parlamentario.

Las indicaciones a la iniciativa serán revisadas en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados mañana martes y el miércoles. Posteriormente, pasarán por las comisiones de Trabajo y Medioambiente.

En ese sentido, el diputado Daniel Manouchehri (PS) criticó que el gobierno “ha tramitado muy mal este proyecto”.

“No se ha permitido que los parlamentarios puedan expresarse en la comisión; pretenden que en dos días discutamos un proyecto que entrega 4 mil millones de dólares al 1% más rico y que además lo hace a costa del 99% de la población con un candado por 25 años, y quieren que todo eso lo discutamos en dos días”, acusó.

Por su parte, la parlamentaria del Frente Amplio, Gael Yeomans, dijo que “esta es una mala propuesta y lo han señalado con todas sus letras durante las audiencias en la Comisión de Hacienda; sin embargo, el ministro (Jorge) Quiroz quiere avanzar con intransigencia, sin incorporar ninguna recomendación y, por lo mismo, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de presentar indicaciones que se hagan cargo de las visiones que se han hecho públicas y que no han sido recogidas en el trámite legislativo de este proyecto”.

Respecto a la votación de la iniciativa, si se cumplen los plazos en las comisiones para la votación de las indicaciones, podría ser discutida y votada en Sala la semana del 18 de mayo.