El balance tras el horror en la cancha de Independiente: 19 hinchas de U. de Chile heridos y uno está en riesgo vital

Además, se reportó que hay un total de 98 personas detenidas por los hechos de violencia, entre ellos, cinco menores de edad.

Siguen las repercusiones luego de las horas de terror que vivieron hinchas de Universidad de Chile en Argentina. Los hechos se produjeron en el Estadio Libertadores de América, en medio del partido contra Independiente por Copa Sudamericana.

Tras unos incidentes producidos entre ambas hinchadas, los locales ingresaron de forma ilícita al sector visitante y dañaron gravemente a varios adherentes de la “U”.

Durante estas horas, desde la concesionaria Azul Azul informaron que hay un total de 19 personas lesionadas tras los incidentes, los que se encuentran siendo atendidos en tres recintos hospitalarios distintos en Argentina.

El accionista mayoritario, Michael Clark, además detalló que uno de los heridos se encuentra en riesgo vital, y que sería una persona que cayó desde una gran altura al ser acorralado por hincha de Independiente que invadieron la tribuna de Universidad de Chile.

El hombre se encuentra en el Hospital Fiorito de Avellaneda, junto a otras 11 personas heridas.

El resto de hinchas están siendo atendidos por equipos médicos en el Hospital Wilde y en el Hospital Presidente Perón.

Por su parte, el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, detalló que hay “98 personas detenidas”. Dentro de estas, habría tres mujeres y cinco menores de edad.