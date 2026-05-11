“Ha tenido que administrar más bien algunas crisis comunicacionales”: El exministro del Interior Rodrigo Delgado evalúa primeros meses de Steinert al mando de Seguridad

El exministro del Interior y exalcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, llamó a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, a asumir un rol más activo en la conducción de la agenda de seguridad del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con el programa “La Mañana de Agricultura” de Radio Agricultura, Delgado revisó los primeros meses de la administración y planteó que la ministra debe impulsar iniciativas concretas en materia de seguridad pública.

Durante la entrevista, el exsecretario de Estado afirmó que la autoridad “ha tenido que administrar más bien algunas crisis comunicacionales”, agregando que ese tipo de situaciones provoca que “los equipos se desenfoquen y tengan que empezar a hacer control de daños”.

En esa línea, sostuvo que el principal desafío de Steinert es “tomar el control de la agenda en materia de seguridad, con propuestas claras, concretas y bien ciudadanas”.

Entre las medidas que mencionó, Delgado propuso revisar el funcionamiento del control de identidad, asegurando que “el control de identidad es efectivo”. Además, planteó una medida más polémica al señalar que “hay que reinstalar la detención por sospecha”.

Las declaraciones se dieron en el marco de un análisis sobre los primeros dos meses del Gobierno en temas vinculados a seguridad y orden público.