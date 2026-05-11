La primera atracción turística oficial de The Beatles en Londres: El mítico edificio 3 Savile Row abrirá al público en 2027

El edificio 3 Savile Row abrirá sus puertas al público por primera vez en 2027. El lugar, consagrado en la historia del rock, ofrecerá a los visitantes una experiencia inmersiva de siete pisos con material nunca antes visto de los archivos de la banda.

La atracción incluirá una recreación del estudio original donde se grabó “Let It Be” y la posibilidad de pisar la azotea donde ocurrió la última presentación pública del cuarteto en 1969.

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“Es como volver a casa”, dijo Ringo Starr

Según reportó NME, Paul McCartney declaró: “Hay tantos recuerdos especiales dentro de esas paredes, sin mencionar la azotea”.

El CEO de Apple Corps, Tom Greene, señaló que los fans podrán explorar el edificio incluyendo la azotea, donde “las barandillas siguen siendo las mismas que en aquel famoso día de 1969”.

El anuncio coincide con la actividad de los dos Beatles vivos: McCartney lanzará “The Boys Of Dungeon Lane” este mes, con un dueto con Starr titulado “Home To Us”.

Starr, por su parte, publicó “Long Long Road” en abril. Próximamente se anunciarán los detalles de una segunda experiencia en desarrollo. Los biopics dirigidos por Sam Mendes, con Paul Mescal y Barry Keoghan, llegarán en 2028.