Tras anuncio de Iansa: Subsecretario de Agricultura se reunió con productores de remolacha de Ñuble

Este fin de semana, el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, y el seremi de Agricultura de la Región de Ñuble, Juan Luis Enríquez, se desplegaron en la zona para reunirse con remolacheros y viñateros de la zona.

Los encuentros ocurren luego del anuncio de Empresas Iansa, que suspenderá la compra de remolacha para la temporada 2026-2027 para la producción de azúcar a productores locales debido al bajo precio del producto en el comercio extranjero.

Tras la instancia, Venezian dijo que hay afectación de 6.200 hectáreas productivas a nivel nacional. De ese total, 4.200 “están en manos de 236 agricultores, los cuales ya tenemos catastrados”.

“Hoy día es una actividad muy importante para la región, y por lo mismo es que hemos tenido reuniones tanto con la industria, con la Federación Nacional de Remolacheros, y hoy día con productores remolacheros propiamente tal para explicar qué es lo que se ha ido trabajando, cómo podemos abordar de mejor forma esta problemática”, añadió.

De todos modos, el subsecretario afirmó que “lamentablemente, la decisión de dejar de operar y sembrar remolacha ya no tiene vuelta atrás, por lo menos por estas próximas temporadas”.

Según dijo, las cosechas que comenzaron en abril se extenderán hasta agosto y cada agricultor “tiene que ver qué es lo que hace, qué siembra, dónde coloca sus cosechas futuras, y como Ministerio hoy día ya estamos conversando también con otras agroindustrias para ver cuántos de ellos pueden absorber estas superficies que van a quedar disponibles”.

Hace algunas semanas, la empresa Iansa dio a conocer que suspendió la compra de la remolacha y lo comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero a través de un hecho esencial.

“Esta decisión busca asegurar la continuidad de su producción en Chile, con el objetivo de seguir abasteciendo a los clientes industriales y consumidores finales, reafirmando nuestro compromiso con la calidad, seguridad de suministro, innovación, nuestro equipo de personas y comunidades donde estamos presente”, dijo el gerente general de Empresas Iansa, Pablo Montesinos, según consigna La Tercera.