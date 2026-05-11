Jonas Brothers en Chile: El regreso que hizo cantar a una generación criada por Disney Channel

El domingo 10 de mayo de 2026, por unos segundos, el Movistar Arena dejó de estar en 2026. Bastó que comenzaran a sonar los acordes de Gotta Find You, que apareciera el eco de Camp Rock y que miles de voces completaran This Is Me para que el primero de los dos conciertos de los Jonas Brothers en Chile se convirtiera en el karaoke colectivo de una generación. Esa de los últimos ecos millennials, que creció entre Disney Channel, fotologs, posters pegados en la pared de la pieza y canciones aprendidas antes de saber del todo qué significaban.

Kevin, Joe y Nick Jonas se presentaron en Santiago como parte de Jonas20: Greetings From Your Hometown Tour, una gira pensada precisamente en la nostalgia. La noche debut en el país tuvo hits, invitados sorpresa, guiños virales, canciones elegidas por fans y varios momentos diseñados para devolver en el tiempo a quienes conocieron al grupo cuando su mundo todavía estaba asociado a las películas de Camp Rock, la serie Jonas y los años dorados de Disney Channel.

La banda llegó a ese universo después de formarse a mediados de los 2000 en Estados Unidos. Los tres hermanos, originarios de Nueva Jersey, partieron como un grupo de pop rock adolescente y terminaron convertidos en una de las marcas más reconocibles del imperio adolescente de la época. Su historia avanzó entre discos, giras, películas, una serie propia, separación, carreras solistas, regreso y una nueva vida adulta como trío pop que hace de los flashbacks su arma letal. Y ese mismo combustible fue el centro del show en Santiago. Desde temprano, canciones como S.O.S., That’s Just the Way We Roll, BB Good, Lovebug, Year 3000 y Burnin’ Up activaron la memoria específica de su época moza.

El momento Camp Rock fue, probablemente, el portal más directo a ese archivo. Joe Jonas volvió a ocupar el lugar de Shane Gray con Gotta Find You/This Is Me, uno de los cruces más reconocibles entre la carrera del grupo y la ficción de Disney. En Argentina, días antes, ese tramo tuvo una invitada especial: Tini Stoessel (quien alguna vez fue Violetta), quien subió al escenario para ocupar el lugar que originalmente correspondía a Demi Lovato en la voz. En Chile, la canción quedó en manos del público.

El show también dialogó con su última visita al país. En 2024, los hermanos se presentaron en el Estadio Bicentenario de La Florida con una gira más extensa en estructura, Five Albums. One Night., pensada como repaso amplio de su discografía. Esta vez, el concierto se sintió más como una edición aniversario, con una selección más compacta, emocional y directa. Ahí Please Be Mine, canción incluida en It’s About Time, el primer álbum de la banda, tuvo un peso especial.

La noche, eso sí, también se movió en presente. Antes del concierto, los Jonas Brothers ya habían encendido redes con una mención a Katteyes, la chilena que este año se ha instalado con fuerza en el circuito digital. Joe y Nick aparecieron cantando Aló, su éxito junto a Sinaka, y horas antes del show compartieron contenido junto a ella haciendo el trend de la canción. En el Movistar, ese coqueteo viral aterrizó en el escenario cuando la propia artista apareció para interpretar PONTE PONTE. Y más adelante, el concierto sumó otro giro latino con Danny Ocean, quien subió al escenario para cantar Me Rehúso.

Otro de los momentos más entretenidos llegó cuando las fans pudieron elegir canciones desde las primeras filas. Con carteles que simulaban órdenes de vino y café, afortunadas entre las primeras filas pidieron temas que no suelen aparecer siempre en el repertorio principal. Joe leyó las solicitudes y en conjunto, tocaron en formato acústico Just Friends, Take a Breath y First Time.

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También hubo espacio para mirar las carreras paralelas de los hermanos.

El Versus Megamix 2 apareció como un repaso acelerado por canciones asociadas principalmente a Nick y Joe fuera de la banda. Sonaron fragmentos de Only Love, Find You, Doctor You, 2Drunk, See No More, Chains, Kissing Strangers y Champagne Problems, además de momentos dedicados a Cake by the Ocean, de DNCE, y Jealous, de Nick Jonas. Para fans más exigentes, eso sí, quedaron clásicos en deuda, porque no hubo espacio para Nick Jonas & The Administration ni para singles de Joe como Just in Love.

Kevin, casi siempre más silencioso en comparación con sus hermanos, tuvo su propio momento con Changing, mientras que, a lo largo del show, Nick fue la fusión entre coros e instrumentos y Joe el carisma frontal. Esa fórmula, repetida durante años, fue también parte del encanto tras el deseo de reencuentro con una banda ligada al primer fanatismo, y a esa etapa donde las canciones se viven con intensidad absoluta.