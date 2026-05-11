Autoridades entregan balance tras operativo conjunto de Carabineros y PDI en nueve comunas: Más de 450 personas detenidas

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto a los jefes de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), entregaron un balance de un operativo conjunto que dejó más de 450 personas detenidas.

El procedimiento, que se realizó el pasado 6 y 7 de mayo en nueve comunas del país, fue realizado por funcionarios de Carabineros y de la PDI.

Steinert detalló que muchos de los arrestados ya tenían órdenes de detención y que fueron sorprendidos con ilícitos “cometidos en flagrancia, es decir, se detiene a aquellos que en el acto estaban cometiendo una acción criminal”.

En esa línea, fue enfática en señalar que estos operativos se continuarán realizando: “No vamos a parar hasta que recuperemos el territorio y podamos enfrentar y desarticular a las organizaciones criminales”.

Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, comentó que durante el último tiempo se ha fortalecido la presencia en fronteras, rutas y en las principales carreteras.

Respecto a las detenciones, detalló que fueron por delitos de mayor connotación social.

Mientras que el director general de la PDI, Eduardo Cerna, señaló que en el operativo se dio cuenta de delitos como infracción a la ley de drogas, armas, receptación de vehículos motorizados, delitos sexuales y robo con intimidación y violencia.

Cerna también relevó que, junto a ello, se ha seguido fiscalizando la condición migratoria de extranjeros que se encuentran en Chile: “Cerca de mil de ellos fueron controlados y más de 236 se encontraban en condición irregular por ingreso por paso no habilitado. De ellos, más del 46% corresponden a ciudadanos de nacionalidad venezolana”.