“Pensé que habían entendido que no solo el Gobierno tenía que poner a Chile primero, sino que la oposición igual”: Ramírez aborda relación con la oposición

El presidente de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, valoró en Radio Duna, la rapidez con la que el Gobierno de José Antonio Kast ingresó la denominada megarreforma y aseguró que el proyecto podría traer importantes efectos para la economía del país.

“Es importantísimo porque el Gobierno fue capaz de presentarlo muy temprano”, afirmó el diputado, quien además destacó el rol del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Según señaló, haber tenido la iniciativa preparada en marzo para presentarla en abril “es un acierto que le va a traer a este Gobierno enormes réditos en materia económica”.

Respecto a la tramitación del proyecto, Ramírez sostuvo que “vamos a ver si llega el tsunami, pero llegue o no llegue, el itinerario está claro”, aludiendo a la posibilidad de que la reforma sea despachada antes del 1 de junio.

El timonel gremialista también abordó el escenario político y lanzó críticas hacia la oposición. “Demasiado temprano estamos cerca de una oposición que empieza a parecerse a la que tuvo el presidente Sebastián Piñera”, indicó.

En la misma línea, agregó que “yo pensé que habían entendido que no solo el Gobierno tenía que poner a Chile primero, sino que la oposición igual”.

Sobre la disposición al diálogo dentro del oficialismo, Ramírez aseguró que “he visto en ellos poca disposición al diálogo”, aunque hizo una distinción con el Partido de la Gente, señalando que “el PDG ha aprovechado bien su oportunidad”.

El parlamentario también entregó una evaluación de los primeros dos meses de gestión del Ejecutivo y afirmó que el proceso de instalación aún sigue en desarrollo. “Hoy uno puede evaluar cómo va la instalación, que todavía no termina”, comentó.

Pese a ello, defendió el desempeño del gabinete y aseguró que “en el balance creo que los ministros están trabajando bien”. Además, destacó que el Gobierno “ha sido capaz de convocar a cuadros profesionales buenos” y afirmó que “van a terminar siendo ministros destacados en cada una de sus carteras”