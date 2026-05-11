Matías Walker pide replicar acuerdo de pensiones en Ley de Reconstrucción Nacional: “Todas las partes tienen que ceder”

El senador independiente por la Región de Coquimbo, Matías Walker, llamó al Gobierno a buscar un acuerdo tributario amplio en el Senado para la Ley de Reconstrucción, y sostuvo que el espíritu del pacto alcanzado en pensiones debe repetirse en esta discusión.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario planteó que existe consenso en torno a la necesidad de que Chile vuelva a crecer, pero advirtió que una reforma de este tipo no puede descansar solo en apoyos circunstanciales en la Cámara de Diputadas y Diputados.

¿Qué dijo Matías Walker sobre el acuerdo tributario?

Walker afirmó que los acuerdos en materia tributaria deben ser amplios para que puedan sostenerse en el tiempo. En esa línea, llamó al Ejecutivo a abrir el diálogo hacia sectores como la Democracia Cristiana, el Socialismo Democrático y senadores independientes.

“El espíritu que guió el acuerdo de pensiones tiene que replicarse en materia tributaria”, señaló el senador, al recordar que esa negociación combinó voluntad política con fundamentos técnicos y una comisión de expertos.

Según Walker, el Presidente debe asumir un rol central en esa convocatoria. “El primero que tiene que convocar a ese acuerdo es el presidente Kast. Y más allá del PDG. Tú no puedes depender del PDG para un acuerdo en materia tributaria”, sostuvo.

El parlamentario argumentó que esa fórmula sería riesgosa para el Ejecutivo, debido a que se trataría de una base “muy frágil”. Además, recordó que el Partido de la Gente no tiene representación en el Senado, instancia donde el proyecto podría requerir una negociación más transversal.

“Los acuerdos, para que sean sostenibles en el tiempo, tienen que hacerse con gradualidad. Tienen que hacerse con consenso social. Esa fue la receta de los gobiernos de la Concertación”, afirmó.

¿Qué propuestas planteó para la ley de reconstrucción?

El senador señaló que, en general, el proyecto parte de un diagnóstico compartido: la necesidad de reducir el impuesto corporativo y corregir elementos del sistema tributario surgido tras la reforma de 2014.

“Había un consenso de que había que bajar el impuesto corporativo. El propio Mario Marcel dijo que era partidario de bajar de un 27% a un 24% los impuestos a las empresas”, afirmó.

Walker también defendió el crédito tributario incluido en la iniciativa, al sostener que puede incentivar el empleo formal y la cotización por el sueldo completo. Sin embargo, reconoció que una de las discusiones será si ese beneficio debe focalizarse principalmente en pequeñas y medianas empresas.

“Algunos están planteando focalizarlo. Por ejemplo, si, como dice el Gobierno, esto beneficia a un 85% de empresas que son pymes, algunos dicen válidamente: concentrémonos en ese 85%”, explicó.

El senador también abordó el debate sobre contribuciones de la primera vivienda y planteó que podrían analizarse fórmulas para excluir del beneficio a propiedades de mayor avalúo fiscal.

En paralelo, Walker dijo que junto a la diputada Joanna Pérez han planteado reactivar el Bolsillo Familiar Electrónico como mecanismo de apoyo directo mientras se espera que las medidas de inversión generen efectos en crecimiento y empleo.

“La apuesta es que Chile vuelva a generar inversión, dinamismo y empleo a fines de este año. En el intertanto, podamos proteger a la gente, no solamente a las familias más vulnerables, sino que también a la clase media”, señaló.

El parlamentario también apuntó a la regulación de las casas de apuestas online como una posible vía de recaudación. Según dijo, el proyecto que regula esta industria podría permitir ingresos relevantes para el Estado, además de prohibir el acceso de menores de edad y transparentar a los beneficiarios finales de estas plataformas.

Crítica a la opción de avanzar por decreto

Walker también cuestionó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de que planteara la posibilidad de avanzar por decreto en algunas materias si el proyecto no logra respaldo legislativo.

“Me parece mal, es antidemocrático”, dijo el senador. “El solo hecho de decir: si no me aprueban este proyecto de ley, vamos a hacer estas reformas por decreto, es antidemocrático. Está muy equivocado el ministro Quiroz en eso”, añadió.

El parlamentario recalcó que en Chile rige el principio de legalidad tributaria, por lo que la creación, modificación o eliminación de tributos debe realizarse por ley y por iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Con todo, Walker insistió en que la discusión tributaria debe avanzar sobre una base de consenso político y social. “Para llegar a un acuerdo, todas las partes tienen que ceder, porque finalmente se requiere un alto consenso político, pero sobre todo un alto consenso social en la calle para este tipo de reformas”, concluyó.