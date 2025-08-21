Deportes copa sudamericana

Dramático video muestra cómo hinchas de Independiente exigen a fanáticos de la U pedir perdón mediante insultos y agresiones

Por CNN Chile

21.08.2025 / 13:21

En el registro se ve cómo dos hinchas del cuadro azul están heridos, sangrando, y los barrabravas de Independiente los agreden y les gritan improperios y les exigen pedir disculpas.

El medio argentino TyC Sports dio a conocer un impactante video donde se ve a barras bravas de Independiente exigiendo a fanáticos de la Universidad de Chile pedir perdón mediante indultos y amenazas.

Los dos chilenos, que no hacen nada, reciben golpes de puño y pie, además de fuertes insultos.

Los incidentes en el marco de la Copa Sudamericana fueron provocados luego de que hinchas de la U fueran ubicados en una tribuna sin seguridad en el estadio de Independiente, generando incidentes con hinchas locales ubicados justo debajo de ellos.

