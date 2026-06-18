Búsqueda de menores haitianos: PDI afirma que niños ingresaron con “toda la documentación que correspondía”

La Policía de Investigaciones (PDI) aseguró que los niños y niñas haitianos que hoy son objeto de una investigación ingresaron a Chile con la documentación exigida por la normativa vigente.

La declaración se produjo este jueves tras una reunión de coordinación encabezada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, junto a representantes de distintos organismos del Estado.

Al término del encuentro, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Ricardo Gatica, abordó los cuestionamientos surgidos en torno al ingreso de los menores y defendió el rol de la institución en los controles migratorios.

“El trabajo nuestro es el que cumplimos en el registro de ingreso de las personas que ingresan a nuestro país. Y los menores, quiero repetir esto, los menores cuando ingresaron, ingresaron con toda su documentación que correspondía. Ese es nuestro trabajo”, afirmó la autoridad policial.

La declaración se produce mientras distintas entidades estatales recopilan antecedentes para establecer la situación de los menores y determinar su paradero. La fuerza de tarea fue mandatada por el Gobierno para coordinar información entre organismos vinculados a infancia, migración y seguridad.

En ese contexto, Gatica sostuvo que la PDI mantiene desplegados sus recursos para colaborar en las diligencias, asegurando que se están “haciendo todos los esfuerzos desde cada una de las responsabilidades de las instituciones que participamos para la pronta aclaración de dónde están los menores que están siendo buscados por las instituciones”.

El jefe policial agregó que la institución se encuentra trabajando de manera coordinada con los demás organismos involucrados. “Hemos puesto como institución todas las fuerzas y toda la voluntad y tenemos toda nuestra disposición a cooperar“, indicó.

Consultado sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes involucrados en el caso, Gatica explicó que esa información aún está siendo consolidada: “Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en levantar la cifra“.

Por su parte, la ministra Wulf destacó la disposición de los organismos convocados durante la primera jornada de trabajo de la instancia. “Este ha sido un primer día de trabajo muy constructivo en que hemos constatado la enorme disposición de instituciones, organismos y equipos profesionales que acudieron de inmediato a nuestro llamado”, afirmó.