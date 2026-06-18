“Es una medida completamente cuestionable” y “produce una consecuencia”: Subsecretario del Interior aborda memorándum de gestión de Luis Thayer que flexibilizó ingreso de ciudadanos haitianos

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó en CNN Prime la repercusión que ha generado el preinforme de la Contraloría General de la República (CGR) respecto del ingreso masivo de menores haitianos al país.

En primer lugar, explicó que la investigación surge a raíz de un oficio presentado el año pasado por el exdiputado Juan Manuel Fuenzalida.

En concreto, el documento fue remitido a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), al Servicio Nacional de Migraciones, a la Policía de Investigaciones (PDI) y al Ministerio del Interior, con el objetivo de recabar información sobre el ingreso de personas de nacionalidad haitiana al territorio nacional.

“Es muy importante entender que esta investigación de la Contraloría no ha terminado”, enfatizó.

Respuesta de oficio- exdiputado de Juan Manuel Fuenzalida

En ese contexto, aclaró que el documento emitido por el ente contralor fue recibido el 14 de abril por el Servicio Nacional de Migraciones. Asimismo, señaló que el Ejecutivo se encuentra a la espera del informe final.

Respecto de la denuncia presentada por Migraciones, explicó que, una vez conocidos los antecedentes contenidos en el preinforme y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Código Procesal Penal, el organismo interpuso una denuncia ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por un eventual delito de tráfico de menores relacionado con vuelos chárter provenientes de Haití que llegaron a Chile entre enero y octubre de 2025.

“Lo que corresponde es ser responsable. Actualmente, no estoy en condiciones de afirmar ninguna conclusión categórica (…) Entonces, pueden haber niños que ya hayan salido del país o que permanezcan acá, y por eso es muy importante el esfuerzo que se ha hecho para ubicar su paradero, saber que están bien y, en ese sentido, entregar toda la información necesaria para que el proceso avance”, subrayó.

En paralelo, detalló que, una vez conocidos los antecedentes preliminares de la Contraloría, el Servicio Nacional de Migraciones realizó modificaciones a comienzos de mayo en el protocolo de ingreso de menores de edad al país. Según indicó, anteriormente existían “menos requisitos” para este tipo de procedimientos.

En ese contexto, Pavez se refirió al Memorándum N.º 1886/2024, emitido el 13 de mayo de 2024 por el Servicio Nacional de Migraciones. El documento, titulado “Flexibilización de la presentación de documentos para ciudadanos haitianos”, resume “las medidas que el servicio ha aplicado para flexibilizar la solicitud de documentos para los ciudadanos haitianos desde el año 2022 a la fecha”.

Consultado por el periodista Ivo Goic sobre si la flexibilización de documentos para ciudadanos haitianos durante la administración anterior fue un error o una medida humanitaria que terminó siendo mal utilizada, Pavez enfatizó que “este no es el momento de las recriminaciones políticas y, por lo tanto, nosotros no estamos apuntando con el dedo políticamente, en esta instancia, a ninguna decisión”.

Sin embargo, precisó: “Nos parece que es una medida completamente cuestionable, porque se adopta en un momento en que se estaban solicitando muchas visas de reunificación familiar”.

En esa línea, complementó que esta medida “no fue una flexibilización para cualquier menor de edad o por razones humanitarias, sino para todos los ciudadanos haitianos. Por tanto, es evidente que esto produce una consecuencia desde el punto de vista de la intensidad de la fiscalización y de la posibilidad de relajar o falsificar ciertos documentos, porque no se estaba exigiendo la legalización“.

“En ese sentido, por supuesto que nosotros vemos que aquí hay una correlación entre lo que hemos observado y estos antecedentes. Ahora, insisto, esto es parte de lo que está investigando la Contraloría. Lo que corresponde hoy, y donde están puestos los esfuerzos del Gobierno, es coordinar, dentro del ámbito de cada una de las instituciones, las acciones necesarias para ubicar a los niños. Eso es lo que hoy nos preocupa, antes que cualquier otra consideración”, agregó.

Finalmente, aseguró que esta situación durante las reuniones de traspaso de mando con la administración anterior “no fueron advertidas” y concluyó que “nos hubiese gustado” tener la información.