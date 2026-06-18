Hospital de La Serena pagará $200 millones por negligencia médica en parto que dejó con daño irreversible a recién nacido

El Tercer Juzgado de Letras de La Serena falló este jueves en contra del Hospital San Juan de Dios y le ordenó pagar una indemnización de $200 millones por negligencia médica en el parto de una paciente.

La demanda fue interpuesta por concepto de daño moral tanto para la madre como para su recién nacido, quien terminó con daño neurológico irreversible debido al actuar tardío del equipo médico.

En la resolución se acreditó “el actuar negligente del centro asistencial en la atención brindada por el equipo médico que optó tardíamente por practicar una cesárea de urgencia y solo ante la irrupción de signos clínicos adversos, pese a que el embarazo gemelar estaba catalogado como de alto riesgo“.

En esa línea, se argumentó que el establecimiento médico demandado, “por una parte, no adoptó la estrategia de resolución del parto acorde con las condiciones de alto riesgo acreditadas, y por otra, no se desplegaron todas las medidas terapéuticas disponibles para mitigar el daño una vez producido el evento hipóxico. Tales omisiones y decisiones configuran un funcionamiento deficiente del servicio”.

Entre los antecedentes del caso figura el informe pericial médico, el cual “da cuenta de la existencia de un daño neurológico severo de carácter permanente (…) y describiendo sus consecuencias clínicas, tales como compromiso neurológico grave, trastorno convulsivo, dependencia respiratoria, necesidad de traqueostomía y cuidados médicos permanentes, configurando un estado de discapacidad profunda e irreversible”.

Se constató daño moral para la madre y el recién nacido

En el fallo, la magistrada Cecilia Rojas también constató un daño moral contra la demandante (la mamá del recién nacido) y su hijo.

“Esta sentenciadora considera, en primer término, la afectación grave e irreversible a la integridad física y psíquica del niño, quien ha quedado en una condición de discapacidad profunda, dependencia vitalicia y privación sustancial de las posibilidades de desarrollo personal; y, en cuanto a su madre, su padecimiento emocional intenso, continuo y proyectado en el tiempo, derivado de la situación de su hijo y de la carga de cuidado permanente que aquello implica“, estipuló la sentencia.

Para fijar el monto de la indemnización, el tribunal tomó en cuenta la gravedad del daño neurológico del menor junto con “la alteración radical de su calidad de vida y la afectación integral de su esfera existencial, así como la intensidad del sufrimiento psíquico de la madre, quien ha visto trastocado su proyecto de vida, debiendo asumir una dedicación exclusiva al cuidado de su hijo”.

Por lo tanto, el juzgado acogió la demanda interpuesta contra el Hospital San Juan de Dios de La Serena y lo declaró “responsable por falta de servicio en la atención de salud brindada a (…) y al menor (…), de manera que se le condena a indemnizar el daño moral experimentado por aquellos, a causa de la falta de servicio indicada, pagando a cada uno de ellos la suma de $100.000.000“.