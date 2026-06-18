Caso niños haitianos: Estación Central encuentra a 7 menores y la PDI ubica a otros 25

La Municipalidad de Estación Central confirmó este jueves que encontró en la comuna a siete niños haitianos pertenecientes al listado de 184 menores que le envió el Gobierno, en el marco de la investigación para dar con el paradero de los más de 200 menores de edad que ingresaron al país sin control migratorio.

El listado se entregó al municipio luego de que el presidente José Antonio Kast designara a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para articular el despliegue de todas las instituciones del Estado y así dar con el paradero del resto del grupo, informó T13.

Según la información preliminar entregada a CNN Chile, los siete niños fueron encontrados en diferentes hogares de la comuna. Además, las direcciones de tales inmuebles correspondían a las facilitadas por la Subsecretaría de la Niñez.

Asimismo, se señaló que todos los municipios del país están colaborando con la Subsecretaría de la Niñez para dar con la ubicación de los menores de edad.

Al respecto, el alcalde de la comuna, Felipe Muñoz, comentó que “la Oficina Local de la Niñez de Estación Central, al igual que la del resto del país, se encuentra en un proceso de verificación respecto al listado de niños haitianos enviados por la Subsecretaría de la Niñez”.

Añadió que “actualmente en Estación Central ya son 7 los niños que han sido encontrados. Si bien están en condiciones de vulnerabilidad, son niños que están escolarizados y pertenecen a la red social de nuestra comuna. Esperamos seguir colaborando con esto, seguir avanzando, poder encontrar más niños de manera de poder disminuir la preocupación que hoy día tiene todo el país”.

PDI encontró a otros 25 niños haitianos

La Policía de Investigaciones (PDI) informó del hallazgo de otros 25 niños durante esta jornada, quienes estaban incluidos en la lista de 64 menores calificados como inubicables por la Contraloría General de la República (CGR).

Según consignó T13, en una primera búsqueda por parte de las Oficinas Locales de Niñez de distintas municipalidades, estos menores de edad no habían sido encontrados.

En paralelo, la Municipalidad de Graneros reportó que encontró a dos niños y que otros nueve estarían dentro de la comuna.