Brasil vs. Haití en vivo: Horario, dónde ver el Mundial 2026 y la baja de Neymar

Brasil jugará este viernes 19 de junio su segundo partido contra Haití en la fase del grupo C, en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.
La selección dirigida por Carlo Ancelotti va en la búsqueda de sumar puntos luego de empezar con el pie izquierdo en su debut en el Mundial 2026 ante Marruecos, encuentro que terminó con un empate 1-1 el pasado sábado 13 de junio.
Además, durante la jornada de este jueves se confirmó que Neymar no viajará a Filadelfia para disputar el compromiso frente a Haití.
El astro brasileño seguirá en Nueva Jersey para “optimizar la fase final de su proceso de recuperación”, informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), según consignó Efe.
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¿Dónde y a qué hora ver el partido?
El partido se jugará el viernes a las 20:30 horas de Chile y estará disponible en las siguientes plataformas:
- En televisión por cable podrá verse a través de DSports.
- En streaming, el encuentro estará disponible en vivo en DGO, DAZN y Paramount+.
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