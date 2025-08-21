Elizalde califica de “barbarie” hechos de violencia en Argentina e informa que hay 95 hinchas detenidos

El ministro del Interior viajará a Argentina para conocer la situación de los hinchas de Universidad de Chile que están detenidos y para acompañar a los que se mantienen heridos.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajará de urgencia a Buenos Aires tras los hechos de violencia ocurridos en el partido entre Universidad de Chile e Independiente en Copa Sudamericana.

Previo a su salida, la autoridad fue enfático en decir que “si un hincha está cometiendo actos de violencia, lo que procede es que la fuerza pública lo detenga y lo ponga a disposición de la justicia, eso es Estado de derecho. Pero algo muy distinto es que una persona, cualquiera sea la circunstancia, sea víctima de un linchamiento, eso es barbarie”.

Además, informó que viajará para acompañar a los hinchas heridos y para conocer la situación de quienes se mantienen detenidos.

Según dijo, hasta ahora hay 90 hombres y 5 mujeres que se mantienen arrestados; y añadió que “6 menores de edad fueron detenidos, pero habrían sido liberados”.

Elizalde dio a conocer que viajará a Argentina acompañado por el coronel Rodrigo Álvarez, jefe del Departamento de Control de Orden Público, y por Fernando Cabezas, jefe de la Dirección de Comunidades en el Exterior.

Y añadió que se encuentra realizando coordinaciones junto al embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, y que hay un trabajo de “diálogo y colaboración con autoridades argentinas”.