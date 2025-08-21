Deportes copa sudamericana

Elizalde califica de “barbarie” hechos de violencia en Argentina e informa que hay 95 hinchas detenidos

Por CNN Chile

21.08.2025 / 11:23

El ministro del Interior viajará a Argentina para conocer la situación de los hinchas de Universidad de Chile que están detenidos y para acompañar a los que se mantienen heridos.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajará de urgencia a Buenos Aires tras los hechos de violencia ocurridos en el partido entre Universidad de Chile e Independiente en Copa Sudamericana.

Previo a su salida, la autoridad fue enfático en decir que “si un hincha está cometiendo actos de violencia, lo que procede es que la fuerza pública lo detenga y lo ponga a disposición de la justicia, eso es Estado de derecho. Pero algo muy distinto es que una persona, cualquiera sea la circunstancia, sea víctima de un linchamiento, eso es barbarie”.

Además, informó que viajará para acompañar a los hinchas heridos y para conocer la situación de quienes se mantienen detenidos.

Según dijo, hasta ahora hay 90 hombres y 5 mujeres que se mantienen arrestados; y añadió que “6 menores de edad fueron detenidos, pero habrían sido liberados”.

Elizalde dio a conocer que viajará a Argentina acompañado por el coronel Rodrigo Álvarez, jefe del Departamento de Control de Orden Público, y por Fernando Cabezas, jefe de la Dirección de Comunidades en el Exterior.

Y añadió que se encuentra realizando coordinaciones junto al embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, y que hay un trabajo de “diálogo y colaboración con autoridades argentinas”.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Presidente de la FIFA condena la "impactante violencia" contra hinchas de U. de Chile: Llama a imponer "sanciones ejemplificadoras"
Confirman que Eurovisión 2026 se llevará a cabo en Viena, capital de Austria
Ministra de Seguridad argentina apunta a gobernador Kicillof por incidentes en Avellaneda: "La Policía recibió la orden de no intervenir"
¿Por qué el ministro de Cultura británico apuntó a Tom Cruise como “uno de los mayores inversionistas” del Reino Unido?
Elizalde califica de "barbarie" hechos de violencia en Argentina e informa que hay 95 hinchas detenidos
Sorpresa en el Gobierno: Mario Marcel presenta su renuncia como ministro de Hacienda