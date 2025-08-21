Deportes copa sudamericana

Boric instruye a Elizalde a viajar a Argentina para acompañar a hinchas de la U heridos y “revisar situación de los detenidos”

Por Valentina Sánchez Cárdenas

21.08.2025 / 08:56

"La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", manifestó el presidente Boric.

El president Gabriel Boric instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a viajar a Buenos Aires junto al embajador para “acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos”.

Esto tras los incidentes ocurridos en medio del partido de Universidad de Chile e Independiente en Argentina.

Tras desmanes producidos entre ambas hinchadas, los locales ingresaron de forma ilícita al sector visitante y dañaron gravemente a varios adherentes de la “U”.

Luego de ello, 19 hinchas del conjunto chileno resultaron heridos y uno de ellos se mantiene en riesgo vital. Se informó que hay más de 100 detenidos.

En sus redes sociales, el mandatario dijo que “dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos”.

“La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia“, manifestó.

El plantel de Universidad de Chile regresará al país durante esta jornada, mientras que la directiva se quedó en Argentina realizando diligencias respecto a los heridos y detenidos.

