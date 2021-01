Decenas de manifestantes adherentes a Trump desbarataron la seguridad en las afueras del Capitolio y lograron ingresar a la fuerza al edificio mientras el Colegio Electoral votaba la ratificación de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos.

Lo ocurrido dejó a una mujer herida a bala y otras decenas de afectados producto de los enfrentamientos con la policía armada. Asimismo, Trump hizo un llamado a desalojar el Capitolio y ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para repeler los disturbios.

Ante este inédito e histórico suceso, líderes de todo el mundo han manifestado su rechazo y preocupación a la violencia observada y que incluso obligó al decreto de un toque de queda para Washington DC a partir de las 6:00 pm.

Richard Ferrand, presidente de la Asamblea Nacional francesa, publicó un tuit para enviar sus “pensamientos democráticos y amistosos a los legisladores de Estados Unidos”, además de entregar su “apoyo y amistad a la Presidenta de la Cámara de Representantes (Nancy Pelosi)”.

Mes pensées démocratiques et amicales vont aux parlementaires des États-Unis d’Amérique empêchés de siéger. J’exprime à la Présidente de la Chambre des représentants @SpeakerPelosi mon soutien et mon amitié. — Richard Ferrand (@RichardFerrand) January 6, 2021

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, calificó lo ocurrido en el Congreso como “escenas vergonzosas”. “Estados Unidos defiende la democracia en todo el mundo y ahora es vital que haya una transferencia de poder pacífica y ordenada“, agregó.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

Dominic Raab, Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, señaló que “Estados Unidos se enorgullece con razón de su democracia y no puede haber ninguna justificación para estos violentos intentos de frustrar la transición de poder legítima y adecuada”.

The US rightly takes great pride in its democracy, and there can be no justification for these violent attempts to frustrate the lawful and proper transition of power. — Dominic Raab (@DominicRaab) January 6, 2021

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía manifestó que “seguimos con preocupación los acontecimientos internos que tuvieron lugar después de las elecciones presidenciales de EE.UU. y el intento de los manifestantes de asaltar el edificio del Congreso hoy. Invitamos a todas las partes de EE.UU. a la templanza y el sentido común. Creemos que EE.UU. superará esta política interna crisis de madurez“.

Mientras que Heiko Maas, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, indicó que “los enemigos de la democracia estarán felices de ver estas increíbles imágenes de Washington DC. Las palabras desenfrenadas se convierten en actos violentos: en los escalones del Reichstag y ahora en el #Capitol. El desdén por las instituciones democráticas es devastador”.

“Trump y sus partidarios debieran finalmente aceptar la decisión de los votantes estadounidenses y dejar de pisotear la democracia“, agregó.

Trump und seine Unterstützer sollten endlich die Entscheidung der amerikanischen Wähler*Innen akzeptieren und aufhören, die Demokratie mit Füßen zu treten. (2) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) January 6, 2021

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, destacó que son “escenas impactantes en Washington, D.C”, pero que “se debe respetar el resultado de esta elección democrática”.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, dijo que “los votos demócratas deben ser respetados. Estamos seguros de que Estados Unidos garantizará la protección de las reglas de la democracia”.

Deeply concerning scenes from the US Capitol tonight. Democratic votes must be respected. We are certain the US will ensure that the rules of democracy are protected. — David Sassoli (@EP_President) January 6, 2021

Pedro Sánchez, primer ministro español, señaló que “estoy siguiendo con preocupación las noticias que vienen del Capitolio en Washington. Confío en la fuerza de la democracia estadounidense. La nueva presidencia de Joe Biden superará este momento de tensión, uniendo al pueblo estadounidense“.

Sigo con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington. Confío en la fortaleza de la democracia de EE.UU.

La nueva presidencia de @JoeBiden superará la etapa de crispación, uniendo al pueblo estadounidense. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 6, 2021

Erna Solberg, primera ministra de Noruega, afirmó que “lo que estamos viendo ahora desde Washington es un ataque completamente inaceptable a la democracia en Estados Unidos. El presidente Trump es responsable de detener esto. Imágenes aterradoras y asombroso que esto sea Estados Unidos”.

Unbelievable scenes from Washington D.C. This is a totally unacceptable attack on democracy. A heavy responsibility now rests on President Trump to put a stop to this. — Erna Solberg (@erna_solberg) January 6, 2021

Nicola Sturgeon, primera ministra escocesa, añadió que “las escenas del Capitolio son absolutamente horribles. Solidaridad con los estadounidenses del lado de la democracia y la transferencia de poder pacífica y constitucional. Vergüenza para quienes han incitado este ataque a la democracia”.