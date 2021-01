(CNN) – Una mujer se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en el pecho en los terrenos del Capitolio, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Las fuentes no pudieron proporcionar más detalles sobre las circunstancias del tiroteo.

El Senado ha sido despejado de alborotadores, y un oficial le dijo a CNN que los habían alejado con éxito del ala del Senado del edificio y que los estaban sacando por las puertas este y oeste del Capitolio.

Sin embargo, aún no se sabe cuál es la situación en la Cámara.

Un video tomado en el Capitolio de los Estados Unidos mostró a unos manifestantes rompiendo el vidrio de una ventana y luego trepando por el cristal roto.

Después de que los adherentes a Trump ingresaran al Capitolio de Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence ahora está pidiendo el fin de la violencia y que la gente respete la aplicación de la ley y abandone el edificio.

“La violencia y la destrucción que tienen lugar en el Capitolio de los Estados Unidos deben detenerse y deben detenerse ahora. Cualquiera que esté involucrado debe respetar a los agentes del orden y salir inmediatamente del edificio “, tuiteó Pence.

Continuó: “La protesta pacífica es un derecho de todos los estadounidenses, pero este ataque a nuestro Capitolio no será tolerado y los involucrados serán procesados con todo el peso de la ley”.

Peaceful protest is the right of every American but this attack on our Capitol will not be tolerated and those involved will be prosecuted to the fullest extent of the law.

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021