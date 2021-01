(CNN) – El Capitolio de Estados Unidos se mantiene cerrado tras registrarse una situación tensa con manifestantes adherentes a Donald Trump en las afueras del edificio, según los oficiales de policía del Capitolio.

El Congreso se encuentra actualmente en sesión para contar y certificar los votos del Colegio Electoral para presidente y vicepresidente.

“Debido a una amenaza INTERNA en el edificio, refúgiese en la oficina más cercana y permanezca en silencio”, fue el mensaje transmitido en medio de la emergencia.

La policía de Capitol Hill también está impidiendo que cualquiera se mueva de los edificios de oficinas del Senado al edificio del Capitolio de los Estados Unidos. Hay túneles subterráneos que unen dichas oficinas con el Capitolio que los senadores, el personal y los periodistas utilizan para viajar de ida y vuelta.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos por contener la situación, los manifestantes pro-Trump atravesaron las barreras colocadas a lo largo del perímetro del edificio del Capitolio de EE.UU. Pelearon con los oficiales con equipo completo antidisturbios, y algunos llamaron a los oficiales “traidores” por hacer su trabajo.

JUST IN – Protesters are fighting with Secret Service and Capitol Police within the U.S. capitol. pic.twitter.com/ziveA5kBJ8

Se podía ver a los manifestantes empujando contra las vallas de metal y a la policía usando las vallas para empujar a los manifestantes hacia atrás, mientras que otros oficiales se inclinaban por encima de las personas que intentaban cruzar sus líneas.

Se escucharon explosiones cerca de los escalones del Capitolio mientras el humo llenaba el aire. En algunos casos, se podía ver a los agentes aplicando gas pimienta.

También hubo una explosión de gas lacrimógeno, pero no está claro si lo hicieron los manifestantes o la policía.

Los partidarios de Trump corearon “Estados Unidos” y ondearon banderas estadounidenses, así como banderas que decían “No me pises”.

La Policía del Capitolio está solicitando asistencia adicional a las fuerzas del orden, incluidas las autoridades federales, según una fuente familiar.

La fuente dijo que hay varios dispositivos sospechosos fuera del Capitolio.

Las manifestaciones comenzaron a congregarse con mayor intensidad luego de un tuit realizado por el mandatario estadounidense, apuntando contra el vicepresidente Mike Pence al asegurar que “no tuvo el coraje para hacer lo que debería haber hecho para proteger nuestro país y Constitución”.

“Estados Unidos demanda la verdad”, agregó en la publicación.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021