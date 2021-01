El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, entregó un mensaje luego de la violencia registrada durante la tarde de este miércoles en las afueras del Capitolio. Donde un grupo de manifestantes adherentes a Trump ingresaron al edificio, obligando a evacuar la Cámara y el Senado.

Debido a este inédito suceso, el Colegio Electoral debió suspender la votación que ratificaría a Biden como el presidente de Estados Unidos, considerando que luego de un largo proceso eleccionario, debería asumir el poder el próximo 20 de enero.

Ante lo ocurrido, Biden aseguró que “el trabajo de los próximos cuatro años es restablecer la democracia, la decencia, el honor, el respeto”, haciendo un llamado además a “no alimentar las llamas de la venganza” y a restablecer el “respeto, la decencia y la tolerancia”.

A su vez, expuso que “el proceso de certificación del Colegio Electoral se supone que es un rito sagrado para reafirmar la majestuosidad de la democracia estadounidense…pero lo de hoy es un recordatorio de que la democracia es frágil“.

“En este momento, nuestra democracia está bajo un ataque sin precedentes. A diferencia de todo lo que hemos visto en los tiempos modernos. Un asalto a la ciudadela de la libertad, el Capitolio mismo. Un asalto a los representantes del pueblo y la policía del Capitolio, que juraron protegerlos. Y los servidores públicos que trabajan en el corazón de nuestra República”, afirmó.

“Estados Unidos es mucho mejor de lo que estamos viendo en este momento, al ver esas escenas en el Capitolio”, añadió. “Las escenas de caos en el Capitolio no reflejan una verdadera América. No representan quiénes somos. Lo que estamos viendo son un pequeño número de extremistas dedicados a la anarquía. Esto no es disensión. Es desorden. Es caos. Limita con la sedición. Y debe terminar ahora “, dijo.

Por otro lado, el presidente electo manifestó que “sigo siendo optimista de las increíbles oportunidades, nunca ha habido algo que no podamos lograr cuando lo hacemos juntos”, instando a la unidad entre republicanos, demócratas e independientes.

“Presidente Trump, dé un paso adelante”, sentenció Biden al respecto.