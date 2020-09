El ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió en conversación con CNN Chile al conflicto en La Araucanía, el paro de camioneros, a los casos de corrupción en el Ejército y a las próximas elecciones presidenciales.

Consultado sobre si las Fuerzas Armadas debieran intervenir en La Araucanía por el conflicto mapuche, el secretario de Estado indicó que son las policías a las que corresponde enfrentar eso.

“No corresponde a las FF.AA. participar del trabajo que se hace para enfrentar grupos muy minoritarios, pero muy violentos, de personas que han cometido hechos deleznables, que no sé si todos son mapuche”, dijo.

Lee también: Bárbara Figueroa por sueldo mínimo: “La piedra de tope está en que los empresarios no están poniendo ni uno”

Por otro lado, respecto al paro de camioneros, fue enfático en señalar que pese a que no cuestiona que son víctimas de violencia, “la forma que usan para protestar no corresponde. No pueden interrumpir el suministro ni cortar la carreteras”.

En ese sentido, dijo que “el gobierno ha dicho con claridad que vamos a usar todas las herramientas legales, no sólo contra los tres dirigentes nacionales, sino que dirigentes provinciales y regionales”. Sin embargo, estableció que “ojalá no lleguemos a eso”.

Asimismo, puntualizó que “hay que dialogar primero, no se llega y se aplica la Ley de Seguridad del Estado”. Esto, por el ultimátum que le dio la bancada de diputados de la DC al ministro del Interior, Víctor Pérez.

Lee también: Matías Walker: “No me imagino votar por Jadue, lo único que hace es disparar contra la DC y el FA”

En tanto, sobre los casos de corrupción al interior del Ejército, aseguró que “los funcionarios que están siendo revisados por Contraloría cumplieron el reglamento de la época, que no obligaba a hacer rendiciones de pasajes”, no obstante, afirmó que el gobierno y las FF.AA. están apoyando la investigación del caso Milicogate.

En esa línea, el ministro descartó que se trate de una práctica generalizada al interior de la institución: “son miles de oficiales y suboficiales y sólo se investiga a una centena”, advirtiendo que “el que se haya quedado con un sólo peso fiscal para su beneficio, debe ser condenado”.

En cuanto a las próximas elecciones presidenciales, Desbordes estableció que aún falta mucho tiempo para determinar los candidatos. Mientras, insta a enfocarse en las elecciones del plebiscito constituyente. “Ahí está nuestro gran desafío como sector, junto con la municipal. Después de eso hay que hacer una evaluación de quien está mejor parado”, sentenció.

Lee también: Ministro Figueroa y clases presenciales: “No hay ninguna presión, ninguna premura, ninguna exigencia”

Sobre el retorno de Pablo Longueira a la política, indicó que espera que el ex parlamentario despeje su vinculación con el caso SQM antes de la presidencial y “que quede demostrado que es inocente”.

“Como abogado le diría que depende de la pena que le pide Fiscalía y cuando se formalizó se pidió una pena que no lo inhabilita para nada”, cerró.