La CUT y el gobierno no alcanzaron un acuerdo en el marco de las negociaciones por el sueldo mínimo. Al respecto, la presidenta de la multigremial, Bárbara Figueroa, sostuvo que “no sólo impacta en las pymes, sino también en las grandes empresas”.

En entrevista con CNN Chile, Figueroa dijo que la discusión estuvo marcada por dos debates: “La protección del empleo y garantía que tenemos que darle a los trabajadores y trabajadoras que van a contar con trabajo o van a mantener el que tienen o aquellos trabajadores que están con suspensión de contrato que mañana no van a ser despedidos cuando termine el subsidio”

Y, por otro lado, que el punto anterior “no entrara en contradicción con la necesidad de avanzar en un crecimiento guiado por los salarios, porque este periodo excepcional efectivamente demanda respuestas excepcionales y lo que hemos visto en el ultimo boletín del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) no es solo el incremento del nivel de la cesantía, sino que han desaparecido un 24% de empleadores, lo que quiere decir que las pymes, aquellas que siempre decimos proteger, no fueron protegidas”.

“Si queremos que las pymes se puedan robustecer y que Chile se pueda poner de pie, necesitamos más capacidad de consumo, más salarios y más ingresos“, sostuvo.

En detalle, Figueroa dijo que “la piedra de tope está en que los empresarios no están poniendo ni uno, estos $1.500 (de reajuste en el suelo para el próximo año) en la práctica es un aumento absolutamente absurdo del valor hora, por lo tanto los únicos que no están haciendo un esfuerzo acá son los empresarios, so pretexto de las pymes”.

Junto a esto recordó que una discusión que se abre constantemente al enfrentar el salario mínimo es que “el indicador no puede ser el IPC, tiene que ser la canasta básica de alimentos“, ya que “quienes perciben el salario mínimo no son aquellos que solo se puedan medir en el marco del IPC”.

“Si no nos hacemos cargo de los abusos que han habido, es muy difícil que una política para mañana pueda tener el efecto, se tienen que prohibir los despidos, las empresas que reciben subsidios no pueden repartirse utilidades, las empresas tiene que tener las cotizaciones al día y no puede haber prácticas antisindicales”, apuntó Figueroa y agrego que esto es independiente del tipo de empresa.

Orgullo por Jadue

Consultada por la posibilidad de que el alcalde Daniel Jadue (PC) pudiera llegar a competir en las próximas elecciones presidenciales, Figueroa, quien también es militante del partido, señaló que “estoy muy orgullosa del rol que está representando y es un tremendo desafío para mi partido lo que se está debatiendo“.

Sin embargo, finalizó diciendo que “es un debate que tiene que hacer la oposición en su conjunto, de manera unitaria“.