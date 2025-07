“Ojalá él pueda demostrar su inocencia”: Cifuentes (DC) defiende administración de Orrego, pero admite errores en gestión

Los dichos surge luego de que cores del Partido Republicano y la UDI ingresaran este viernes un requerimiento al Tricel para solicitar la destitución del gobernador metropolitano (exDC) por “notable abandono de deberes".

A pocas horas de que la Democracia Cristiana (DC) resuelva si respaldará una candidatura presidencial del oficialismo o si optará por levantar una carta propia, el diputado Ricardo Cifuentes dejó en claro que el debate sigue abierto.

“Estamos frente a la primera vuelta presidencial. Aquí no hay una definición última. La primera vuelta es una instancia para levantar liderazgos, para definir plataformas un poco más individuales”, dijo el parlamentario, en conversación con CNN Prime.

Además, Cifuentes enfatizó en la necesidad de mantener todas las opciones sobre la mesa.

“No cerraría ninguna opción. Todas las opciones deben ser debatidas”, sostuvo.

Entre esas alternativas, el diputado planteó la posibilidad de que la DC impulse una “candidatura propia o respalde a un independiente cercano”. Pero también fue tajante al trazar una línea: “Podemos tener opciones, pero no están en la derecha”.

La discusión se produce en medio de las tensiones al interior del partido por la eventual adhesión a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, exministra del Trabajo, en representación del oficialismo.

Desde el PPD, su presidente Jaime Quintana llamó a la DC a sumarse a la candidatura única, destacando la historia compartida de ambas fuerzas políticas.

“Me costaría mucho entender una decisión de optar por una candidatura de derecha”, dijo en CNN Chile, añadiendo que no hay motivos para que la DC tome “un camino distinto al de apoyar a Jara”.

Ante los cuestionamientos, Cifuentes aclaró que la Democracia Cristiana no cede ante presiones: “No nos sentimos amenazados, no nos sentimos amedrentados, nos sentimos preocupados por el futuro de Chile”.

Quintana, por su parte, había advertido que “es poco coherente tener una lista parlamentaria única y apoyar a dos candidatos distintos con libertad de acción”.

Sobre esto, el diputado Cifuentes remarcó que “el pacto parlamentario y el pacto presidencial son cosas distintas”, en alusión a la intención del oficialismo de construir una lista única al Congreso.

El escenario también ha generado divisiones internas en la DC. Cifuentes reconoció tensiones en la directiva del partido: “Uno ve una diferencia en la mesa directiva muy marcada, de pensamientos que se oponen, entre el presidente y la secretaria general”.

Consultado sobre una eventual renuncia de Alberto Undurraga, presidente de la colectividad, en caso de que la Junta Nacional defina apoyar a Jara, el parlamentario fue claro: “Si mañana la opción de Undurraga no gana, es legítimo dar un paso al costado”.

Cuestionamientos a Claudio Orrego

En medio de la conversación, Cifuentes también abordó la situación del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), luego de que cores del Partido Republicano y la UDI ingresaran este viernes un requerimiento al Tricel para solicitar su destitución por “notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa”.

“Claudio Orrego ha sido un gran gobernador, pero tuvo problemas administrativos graves. Ojalá él pueda demostrar su inocencia en aquellos que puedan constituir delito, pero hay otros de carácter administrativo donde es evidente una debilidad en la administración”, afirmó Cifuentes.

Orrego respondió durante la jornada, denunciando un intento de “aprovechamiento político-electoral” y aseguró que no aceptará que se desvirtúe su trayectoria.

“No voy a aceptar que se vulnere la voluntad popular de 2,5 millones de santiaguinos que me eligieron. Si quieren el cargo, que lo ganen en las urnas”, señaló, añadiendo que las declaraciones sobre su defensa quedarán a cargo del abogado Ciro Colombara.