Chile queda fuera de pagar el “Integrity Fee”, pero viajar a EE.UU. con Visa Waiver será casi el doble de caro

La medida forma parte del plan fiscal propuesto durante la administración del expresidente Donald Trump, descrito por sus impulsores como un “ajuste necesario” para mantener la seguridad fronteriza y autofinanciar los sistemas de control migratorio.

En medio del debate sobre políticas migratorias y aranceles fronterizos, los turistas chilenos quedaron oficialmente excluidos del polémico “Integrity Fee”, un cobro de US$250 que busca frenar la permanencia ilegal de visitantes en Estados Unidos.

Sin embargo, el alivio para los viajeros no será total: el gobierno estadounidense anunció un nuevo aumento en el costo del trámite para ingresar mediante el programa Visa Waiver.

De acuerdo con un reporte de The New York Times, el valor del formulario ESTA (Electronic System for Travel Authorization) pasará de US$21 a US$40.

Este aumento —de casi el doble— se aplicará a todos los países incluidos en el programa, entre ellos Alemania, Australia, Corea del Sur, España y Chile.

Más aumentos en la frontera

Además del alza en la ESTA, el registro obligatorio de entrada y salida al país también tendrá un aumento significativo: pasará de US$6 a US$24. Mientras tanto, el EVUS (Electronic Visa Update System), sistema que deben utilizar los ciudadanos chinos, incrementará su valor de US$8 a US$30.

Las autoridades estadounidenses señalaron que estos valores podrían sufrir ajustes anuales, de acuerdo con la inflación del país.

Visa Waiver: Qué es y cómo funciona

El programa Visa Waiver permite que ciudadanos de ciertos países —incluido Chile— viajen a Estados Unidos sin necesidad de visa consular, siempre que su estadía no supere los 90 días y que tramiten una autorización ESTA antes de su viaje.

Aunque los chilenos quedaron excluidos del “Integrity Fee” gracias al cumplimiento de los estándares del acuerdo bilateral, este nuevo aumento en los costos vuelve a encender las alertas sobre el impacto financiero que enfrentan los turistas frecuentes.

Las medidas aún deben ser revisadas en su aplicación final y podrían estar sujetas a nuevas discusiones, dependiendo del avance legislativo del plan fiscal estadounidense.