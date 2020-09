La bancada de diputados de la Democracia Cristiana le dio 24 horas al ministro del Interior, Víctor Pérez, para invocar la Ley de Seguridad del Estado por el paro de camioneros o, de lo contrario, aseguran que presentarán una acusación constitucional en su contra.

Desde el Congreso, el diputado Gabriel Silber afirmó que “acá el Gobierno tiene 24 horas para solucionar el tema del orden público en términos de pandemia. Es un quebrantamiento de las leyes y de la Constitución el tener actos que pongan en riesgo el abastecimiento del país”.

“En consecuencia, el diputado Gabriel Ascencio junto con nuestro diputado Matías Walker van a iniciar los estudios para el día de mañana anunciar y concetar esta acusación constitucional en contra del ministro”, agregó.

Por su parte, el diputado Matías Walker dijo que “creemos que el día es hoy para poder llegar a un acuerdo con el gremio de los camioneros. El Gobierno tiene 24 horas para poder llegara este acuerdo, de lo contrario le exigimos que cumpla con su obligación de invocar la Ley de Seguridad del Estado”.

“Ya lo dijo el Fiscal Nacional. Se ha iniciado una investigación a raíz de la denuncia que hizo el diputado Gabriel Ascencio, pero el único que puede invocar la Ley de Seguridad del Estado es el ministro del Interior. Nosotros le exigimos a él que ejerza esa facultad, lo mismo respecto de la Ley Anti Barricadas”, agregó.

En la misma línea, Walker aseguró que “el gobierno del presidente Piñera fue el que más insistió en que teníamos que tener un tipo legar que sancionara a quienes obstaculizaran el tránsito en la vía pública con el objeto de que los vehículos, los camiones pudieran circular, abastecer de medicamentos y alimentos, más aún que estamos en pandemia”.

Por su parte, desde el oficialismo criticaron a la oposición por presentar este ultimátum.

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, aseguró que “me gustaría ver de parte de la Democracia Cristiana y de la oposición la misma accción política con respecto a la agenda de seguridad. Aquí los transportistas están pidiendo urgencias en distintos proyectos de ley que ellos creen que son necesarios para asegurar sus trabajos”.

“Pero aquí evidentemente la oposición ha bloqueado la agenda de seguridad y, por lo tanto, esa misma convicción que tienen para acusar constitucionalmente, me gustaría que la tuvieran para aprobar los proyectos que están presentados hace más de un año en el Congreso. Me parece que hacer política vía amenazas no es correcto, menos con la situación que está viviendo el país”, indicó.