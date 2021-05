La reelección del alcalde Miguel Ángel Aguilera en San Ramón pareciera estar en duda luego que se admitiera el requerimiento para anular dicha elección, a la luz de la investigación por cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en contra del jefe comunal.

Esta situación no sólo ha afectado al ex militante del Partido Socialista sino también a otros partidos que se han aliado con la colectividad.

Ante dichos cuestionamientos, el diputado Jaime Mulet, presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) afirmó que “son absolutamente falsos”. “No es cierto que hayamos hecho ningún vínculo, ningún pacto. Hubo tres candidatos que se incorporaron en un total de 460 candidatos, por un presidente regional. Apenas me enteré ese presidente regional fue pasado al tribunal supremo y lo expulsó”, aseguró.

Lee también: Ossandón por voto obligatorio: “Si queremos fortalecer la democracia, lo mínimo que podemos hacer es ir a votar”

En esa línea, Mulet explicó que tras la inscripción no podían quitar a uno o dos candidatos puesto que se bajaría la lista completa, afectando no sólo a las y los miembros de la FRVS. Además, llamaron a sus militantes a no votar por los tres candidatos que eran parte del círculo cercano de Aguilera.

“Somos el partido que ha actuado con mayor rapidez en un caso de esta naturaleza“, agregó el parlamentario.

Además, aseguró que quien estaba encargado de seleccionar a las y los candidatos fue expulsado, “porque agravió con su mal comportamiento los lineamientos de este partido y de este presidente de partido que he tenido una conducta intachable”.

Lee también: Sepúlveda y rechazo a reajuste de salario mínimo: “Con el ingreso mínimo garantizado ayudamos a grandes empresas”

Querella por cohecho pasivo

Sobre la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por cohecho pasivo, el diputado aseguró que “lo que ocurrió ahí fue un acercamiento entre la municipalidad de Tierra Amarilla y un conjunto de abogados para demandar y desarrollar una serie de procesos contra la minera Candelaria, que efectivamente estaba contaminando y dañando el medio ambiente en Tierra Amarilla”.

Y aún cuando estaba pactado con anterioridad, descarta haber recibido honorario alguno por las labores desempeñadas.

“No hay nada oculto en eso, no hay ningún problema. Hay una querella que el señor (Juan Antonio) Peribonio cuando asumió en el CDE se me ocurrió meterme a mí como querellado sin que haya ningún cambio en nada en los hechos, ya que hay una querella genérica contra quienes resulten responsables. Entonces no hay ninguna responsabilidad ni conducta impropia de mi parte“, afirmó Mulet.