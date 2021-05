Este miércoles, las comisiones de Trabajo y Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas rechazaron la idea de legislar el proyecto de reajuste al salario mínimo propuesto por el gobierno. Una situación que fue abordada por la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) en conversación con CNN Chile.

Al respecto, planteó que dentro de los argumentos presentados por el Ejecutivo en su propuesta, es que un aumento del monto complicaría a las pymes y por tanto “corresponde que haya un suplemento del Estado”. Pero “si bien fue la propuesta que nosotros hicimos originalmente al gobierno (…), lo que nos ofrecieron hoy día en la mañana fue poder tratar lo que tiene que ver con el ingreso mínimo garantizado, e incorporar ahí el subsidio“.

Pero “ese ingreso tiene características que no ayudan a poder mejorar el salario mínimo por dos razones. Primero, porque se incorpora no solo a las pequeñas y medianas empresas, sino que también a las grandes empresas. De cada tres trabajadores, uno es de las grandes empresas, y pensamos que esa empresa debería hacer el esfuerzo para subir el salario mínimo. No tendría porqué cubrirlo a través de subsidios del Estado“, planteó.

“Lo segundo que nos preocupa es que esto se postula, y lo que hemos visto es que la cobertura del ingreso mínimo garantizado son solo a 250 mil personas. Sin embargo, el universo de salario mínimo que necesitamos cubrir son de 890 mil personas”, añadió Sepúlveda.

Por lo mismo, “el instrumento del ingreso mínimo garantizado no sirve como está hoy día”. Ante esto, “la propuesta es terminar con un instrumento como el ingreso, que no ha tenido la cobertura suficiente, y llevarlo completamente con lo que tiene que ver con el salario mínimo. Si eso ocurriera, podríamos incorporar a las pymes un subsidio que suplementara entre el salario que ya tenemos con el que queremos aumentar”.

“Con el ingreso ayudamos a las grandes empresas que sí pueden hacer el esfuerzo, pero además la cobertura que tiene no es suficiente”, argumentó.

Mínimos comunes

En cuanto a la agenda de “mínimos comunes”, cuya propuesta del gobierno será anunciada esta jornada, la parlamentaria estableció que “lo mínimo que debería tener una familia, es la proporcionalidad que hemos planteado a través de la línea de la pobreza”, aludiendo al proyecto de oposición.

Por esto, “esperamos que el gobierno acoja la propuesta. Porque si solo hablamos de un IFE ampliado, nos complica porque eso está bajo la línea de la pobreza en una familia de 4 personas”.

Incluso enfatizó que el problema no solo radica en el monto, “sino que a quién se entrega esa ayuda. Y por eso lo que hemos definido como oposición es el carácter universal, y son alrededor de 8 millones de familias. Sin embargo, el Registro Social de Hogares solo llega a alrededor de 6 millones de familias”.

“Esperamos que el gobierno acoja estos mínimos comunes y no se quede simplemente con el aumento del IFE”, destacando que si la propuesta del Ejecutivo es “lógica, ampliada y universal, con una renta que le permita a las familias vivir tranquilamente, obviamente que en 48 horas podemos hacer discusión inmediata y aprobarlo”.