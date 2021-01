El senador Felipe Kast anunció que no será la carta presidencial de Evópoli y “comenzó la especulación de una presunta postulación del ministro Ignacio Briones”, comentó el periodista de CNN Chile, Nicolás Paut.

El ministro de de Hacienda, Ignacio Briones, aún no ha confirmado la posibilidad de ser la carta presidencial de su partido.

Aún así, Paut expuso que “cuando le preguntaron sobre esta opción, él no la negó. Dijo que lo toma por sorpresa, que aún sigue siendo ministro de Hacienda, pero que es un honor que se fijen en él”.

Lee también: Presidente Piñera nombra a Carolina Cuevas como presidenta del CNTV

“Sabemos que si no lo niega tajantemente sigue siendo una opción (…) fuentes cercanas manifestaron a CNN Chile que Briones ya habría tomado la decisión de dejar de ser el ministro de Hacienda para ser la carta de Evópoli”, indicó Paut.

Las mismas fuentes señalaron que el ministro “estaría esperando que el presidente salga de la cuarentena y ahí comunicar su renuncia”.

Por otro lado, el Evópoli definirá candidaturas en su próximo Consejo General, el cual se llevará a cabo el 30 de enero.

Lee también: Senador Latorre: “Si mi nombre genera consenso en RD, estoy disponible para la presidencial”

LO ÚLTIMO: fuentes cercanas a Ignacio Briones aseguran a @CNNChile que el ministro ya habría tomado la decisión de dejar Hacienda para ser candidato presidencial de Evópoli. No ha renunciado aún, no lo haría mientras el Presidente Piñera siga en cuarentena @CHVNoticias pic.twitter.com/zHh8PJMX5W — Nicolás Paut (@nicopaut) January 21, 2021

El apoyo de Felipe Kast

El pasado 18 de enero, tras la persistente especulación de la postulación presidencial del actual ministro de Hacienda, el senador Felipe Kast dijo que el secretario de Estado podría ser un “tremendo candidato”.

“Sin lugar a dudas que Ignacio Briones es una persona a la cual admiro mucho y tiene todas las capacidades tanto humanas como profesionales para poder se un tremendo candidato”, aseguró Kast a CNN Chile.

Además, indicó que “sería un muy buen candidato y le daría mucha riqueza a la primaria presidencial, que es un elemento donde tenemos que debatir programas de gobierno, ideas, hacer un mea culpa de las cosas que han fallado en este gobierno y las cosas que van a ser prioritarias hacia futuro”, aseguró.

Lee también: Desbordes dice que Marinovic, Melnick y De la Carrera se pasan “el día entero destilando veneno”

Finalmente, detalló que Briones “es una persona que no se rinde al populismo, es capaz de combinar una agenda agresiva social y fiscal para ayudar a las personas más damnificadas por la crisis (…), pero al mismo tiempo es una persona que no cae simplemente en el aplauso fácil, que está dispuesto a pagar costos políticos cuando hay que hacerlo y no simplemente rendirse a los cantos de sirena”.