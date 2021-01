El domingo se dio a conocer que Evópoli evalúa al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, como su posible candidato presidencial. En entrevista con CNN Chile, el senador de ese partido, Felipe Kast, dijo que el secretario de Estado podría ser un “tremendo candidato”.

El parlamentario, quien el fin de semana descartó una candidatura presidencial por la colectividad, señaló que se siente “orgulloso de las personas que hemos logrado sumar al partido y que les ha tocado cumplir un rol de liderazgo en Chile en momentos muy críticos, en momentos muy relevantes, cuando la democracia estaba realmente en riesgo”.

Kast destacó los nombres del ex ministro del Interior Gonzalo Blumel; la titular de Transportes, Gloria Hutt; y el mismo Briones. “Son personas que realmente están en la política para servir, no para servirse. Mi convencimiento es que es bueno volver a sorprender, como lo hicimos en 2017, con nuevos liderazgos, oxigenando la política”, afirmó.

“Briones sería un muy buen candidato”

Aunque hizo hincapié en que no ha entregado su respaldo a nadie en particular, resaltó que “sin lugar a dudas que Ignacio Briones es una persona a la cual admiro mucho y tiene todas las capacidades tanto humanas como profesionales para poder se un tremendo candidato”.

“Sería un muy buen candidato y le daría mucha riqueza a la primaria presidencial, que es un elemento donde tenemos que debatir programas de gobierno, ideas, hacer un mea culpa de las cosas que han fallado en este gobierno y las cosas que van a ser prioritarias hacia futuro”, aseguró.

Consultado sobre los atributos del ministro, el senador dijo que “es una persona muy sobria, muy sencilla, una persona que es capaz de parar su automóvil a bajarse a conversar con los camioneros cuando se encuentra en una situación donde hay una protesta en la calle. Segundo, es una persona que no se rinde al populismo, es capaz de combinar una agenda agresiva social y fiscal para ayudar a las personas más damnificadas por la crisis (…), pero al mismo tiempo es una persona que no cae simplemente en el aplauso fácil, que está dispuesto a pagar costos políticos cuando hay que hacerlo y no simplemente rendirse a los cantos de sirena”.

“Creo que hoy día Chile, para llegar a puerto, para llegar a ser un país como Nueva Zelandia o como Australia, que han logrado pasar la fase de entregarle dignidad a sus ciudadanos, necesitamos liderazgo con carácter y con mucha convicción, y con mucha claridad de ideas, que son elementos que claramente Ignacio Briones tiene de sobra”, añadió.

Evópoli decidirá el 30 de enero quién será su candidato o candidata para las elecciones presidenciales. Por ahora, Kast manifestó que “no hay que adelantarse a los procesos”.