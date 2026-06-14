Lewis Hamilton logra su primer triunfo con Ferrari y corta una sequía de 41 carreras sin ganar

Lewis Hamilton volvió a ganar en la Fórmula 1.

El piloto británico se impuso este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 y consiguió su primera victoria con Ferrari, escudería a la que llegó en 2025 tras dejar Mercedes.

El triunfo marcó un hito para el siete veces campeón del mundo.

Hamilton no ganaba una carrera desde hacía 41 Grandes Premios y alcanzó en España su victoria número 106 en la categoría, ampliando su récord histórico como el piloto con más triunfos en la Fórmula 1.

Con 41 años, se convirtió en el ganador más veterano de una carrera de F1 desde 1970.

La carrera en Barcelona tuvo un desarrollo favorable para Ferrari en el tramo final. Hamilton aprovechó una estrategia de tres paradas y una detención durante un período de Virtual Safety Car, activado tras el abandono de Fernando Alonso, para mantener la ventaja sobre George Russell. Formula 1 consignó que esa parada fue clave para conservar el liderato antes del cierre de la prueba.

El podio quedó integrado por tres pilotos británicos. Hamilton terminó primero, George Russell finalizó segundo con Mercedes y Lando Norris fue tercero con McLaren. Según Reuters, fue el primer podio completamente británico en la Fórmula 1 desde 1968.

Uno de los momentos determinantes fue el abandono de Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y líder del campeonato.

El italiano, de 19 años, venía de ganar cinco carreras consecutivas, pero sufrió un problema eléctrico a pocas vueltas del final. Su retiro puso fin al dominio de Mercedes en la temporada y redujo su ventaja en la clasificación de pilotos.

Hamilton llegó a Ferrari en 2025 en uno de los movimientos más comentados de los últimos años en la Fórmula 1.

Su primera temporada con la escudería italiana estuvo marcada por un proceso de adaptación y resultados irregulares, por lo que la victoria en Barcelona representa su primer gran resultado con el equipo de Maranello.

El resultado también tuvo un significado particular para Ferrari.

La escudería logró cortar la racha ganadora de Mercedes en 2026 y se acercó en la pelea por el campeonato de constructores.

El equipo, sin embargo, no completó una jornada perfecta, ya que Charles Leclerc abandonó por un problema en la dirección asistida.