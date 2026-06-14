“El acuerdo ya está cerrado”: Trump asegura que alcanzó un consenso con Irán y anuncia el término del bloqueo naval estadounidense

(CNN)— El presidente Donald Trump anunció este domingo que se ha llegado a un acuerdo con Irán y que Estados Unidos pondrá fin al bloqueo naval contra el país, lo que supone el avance más significativo hasta la fecha en meses de negociaciones.

“¡El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado! ¡Enhorabuena a todos!”, declaró Trump en una publicación de Truth Social.

Los detalles del acuerdo todavía no se dieron a conocer, y Teherán no ha comentado nada sobre el anuncio.

El presidente dijo que autorizaba el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense y escribió: “¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!”.

“Por la presente, autorizo ​​plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo ​​el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos”, escribió Trump.

El anuncio de Trump se produjo después de que expresara repetidamente a lo largo del día su confianza en que el acuerdo se finalizaría el domingo.