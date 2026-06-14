Trump afirma que el comunicado sobre el acuerdo con Irán se emitirá “próximamente”

(CNN)— El presidente Donald Trump dijo este domingo que planea emitir una declaración sobre un acuerdo con Irán “inminentemente”, al tiempo que siguió mostrándose confiado en que el acuerdo podría finalizarse pronto.

Trump declaró a The Wall Street Journal que cualquier acuerdo sería firmado electrónicamente por él mismo o por el vicepresidente, J. D. Vance.

El presidente afirmó que el acuerdo incluiría el compromiso de Irán de no obtener armas nucleares y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.

Las declaraciones del presidente se produjeron después de que, a primera hora del domingo, dijera a Axios que aún esperaba que se firmara un acuerdo con Irán antes de que terminara el día, a pesar de la incertidumbre sobre si Teherán finalmente aprobará el marco propuesto.

“Creo que quieren lograrlo. Esto nunca les había sucedido antes”, dijo Trump a The Journal cuando se le preguntó sobre el escepticismo de que Irán aceptara.

El presidente afirmó que el acuerdo incluiría inspecciones, aunque no dio detalles sobre cómo se llevarían a cabo. También sugirió que se podría considerar el levantamiento de las sanciones, al tiempo que insistió en que Irán no recibiría dinero en efectivo. “Ya veremos cómo se comportan”, dijo Trump.

“En lo que respecta al cambio de régimen, nunca me ha importado. Este es el tercer grupo con el que hemos tratado, y este es el grupo más racional hasta ahora”, dijo Trump.

Sobre el material nuclear de Irán, Trump dijo: “Obtendremos el polvo nuclear más adelante, cuando estemos listos para entrar y hacerlo”, y agregó: “Diría que en el próximo mes o dos, no hay prisa”, y lo describió como “inofensivo”.

El primer ministro de Pakistán afirma que se ha alcanzado un “acuerdo de paz” entre Estados Unidos e Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, declaró este domingo que “se ha alcanzado un acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán”.

“La ceremonia oficial de firma tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza”, dijo Sharif en una publicación en las redes sociales.

Con información de Alejandra Jaramillo.