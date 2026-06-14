David Bravo y “emergencia laboral”: “Subir fuertemente el salario mínimo es complejo si es que hay problemas de empleo”

El director del Centro Longitudinal de Estudios y Encuestas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), David Bravo, analizó el complejo panorama que atraviesa el mercado laboral en el país. En conversación con Influyentes de CNN Chile, el economista y presidente de la mesa de reactivación laboral defendió su diagnóstico de que Chile enfrenta una “emergencia laboral”, pese a los cuestionamientos de algunos de sus pares en el sector. “En parte no termina porque si no se reconoce que estamos en un problema, no se aborda el problema. Ese es mi único problema con mis colegas que le bajaron el perfil a esto”, criticó la autoridad académica.

Bravo apuntó contra las políticas implementadas recientemente en materia laboral, argumentando que se tomaron medidas desaconsejables en un contexto de fragilidad económica. Según detalló el experto, “subir fuertemente el salario mínimo es complejo si es que hay problemas de empleo. Y lo mismo ha pasado con los otros costos laborales que han ido subiendo”. En esa línea, remarcó la necesidad de ordenar las prioridades nacionales: “Primero teníamos que incrementar la productividad, la productividad laboral ha estado relativamente plana. Si no aumenta la productividad, ¿cómo financias un incremento en costos laborales?”.

El especialista alertó además sobre el estancamiento que vive el país en comparación con la región, enfatizando el retroceso en los indicadores de ocupación. “Chile hoy día es el país que tiene la tasa más alta de desempleo de América Latina”, aseveró Bravo, detallando que mientras el resto del continente recuperó sus niveles previos a la crisis sanitaria, la economía chilena se desacopló por aumentos excesivos de costos y un desplome de expectativas. Ante este escenario, fue enfático en desmarcarse de recetas extranjeras: “Hemos mirado muchos países, habla Irlanda, muchos países que de alguna manera son ejemplos de crecimiento. Yo digo, mirémoslo, pero miremos a Chile. O sea, miremos al Chile que creció”.