Partido Socialista remite los antecedentes de Fidel Espinoza al Tribunal Supremo tras denuncia por presunta violencia intrafamiliar

Durante la tarde de este jueves, el Partido Socialista (PS) se refirió a la denuncia por presunta violencia intrafamiliar en la que está involucrado el senador Fidel Espinoza.

A través de una declaración pública, la Mesa Directiva Nacional del PS informó que, tras recopilar los antecedentes del caso, adoptó medidas al respecto.

“Tras tomar conocimiento de los antecedentes de público conocimiento relacionados con una presunta agresión en la que aparece mencionado el legislador Fidel Espinoza, ha resuelto poner dichos antecedentes en conocimiento del Tribunal Supremo de nuestra colectividad“, señaló.

La colectividad explicó que la decisión tiene por objeto que dicho órgano inicie la investigación correspondiente y adopte las medidas que estime pertinentes, de acuerdo con sus estatutos y con el protocolo contra el acoso sexual y la violencia de género.

“El Partido Socialista de Chile reafirma su compromiso con el rechazo a toda forma de violencia en contra de las mujeres y el debido proceso”, agregó.

Los antecedentes del caso

Según información preliminar entregada por el Ministerio Público, el hecho habría ocurrido cerca de las 20:00 horas del miércoles 5 de agosto, en un edificio ubicado en el sector de Nueva Aurora, en Viña del Mar.

En ese contexto, Carabineros recibió una denuncia por una presunta agresión entre dos personas que mantenían una relación de pareja. Una de ellas corresponde al senador Fidel Espinoza.

El Ministerio Público instruyó la obtención de los registros de audio de la denuncia, la toma de declaraciones al conserje del edificio y a los funcionarios policiales que concurrieron al lugar, además del empadronamiento de testigos.

Asimismo, dispuso recibir las declaraciones de ambas personas en calidad de imputadas.

El fiscal Mauricio Díaz, de la Unidad de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía de Valparaíso, detalló que “como medida de protección adicional, se decretaron también rondas periódicas al domicilio durante un lapso de al menos 30 días y contacto con personal de Carabineros”.

Finalmente, precisó que “la investigación se encuentra en etapa inicial y, por el momento, no existe una atribución definitiva de responsabilidad penal respecto de ninguna de las personas involucradas en este hecho denunciado e investigado por la Unidad Regional de Instrucción y Flagrancia de Valparaíso”.