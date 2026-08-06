Cencosud inaugura Jumbo Apoquindo y alcanza 60 supermercados en Chile

Santiago, 4 de agosto de 2026. En el año en que celebra sus 50 años de historia, Cencosud inauguró Jumbo Apoquindo, la tienda número 60 de la marca en Chile, consolidando un nuevo hito en su estrategia de crecimiento y reafirmando su compromiso con ofrecer experiencias de compra diferenciadas, innovadoras y centradas en las necesidades de sus clientes.

Ubicada en la intersección de Avenida Apoquindo y Luis Zegers, en la comuna de Las Condes, la nueva sala fortalece la presencia de Jumbo en uno de los principales polos urbanos de Santiago y se integra plenamente al ecosistema omnicanal de Cencosud, acercando a los clientes una propuesta que combina calidad, variedad, servicio y conveniencia.

La ceremonia de inauguración contó con la participación de concejales de la comuna de Las Condes, Cristián Correa, Gerente de Socios y Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), vecinos y representantes de la comunidad.

La apertura coincide con una fecha especialmente significativa para la Compañía. Hace cinco décadas, Jumbo abrió su primera tienda en Avenida Kennedy, dando origen a una marca que transformó la industria supermercadista en Chile y que hoy es reconocida como una referencia del retail en Latinoamérica y a nivel mundial. Durante este período, Jumbo ha contribuido a elevar los estándares de calidad, surtido, innovación y experiencia de compra, consolidándose como una de las marcas más valoradas por los consumidores y una plataforma estratégica para productores, emprendedores y proveedores de todo el mundo.

“La apertura de Jumbo Apoquindo tiene un significado muy especial. No solo porque alcanzamos las 60 tiendas en Chile, sino porque ocurre en el año en que celebramos los 50 años de una marca que ayudó a redefinir la industria supermercadista en nuestro país. Durante estas décadas, Jumbo ha evolucionado junto a las personas, manteniendo intactos los atributos que la hicieron única desde sus inicios: calidad, variedad, innovación y servicio. Este nuevo supermercado representa precisamente esa visión de futuro que impulsa a Cencosud y su propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento”, señaló Cristián Siegmund, gerente general de la división de supermercados de Cencosud Chile.

Con una superficie de venta de 1.750 m² y una dotación de 127 colaboradores, Jumbo Apoquindo ofrece una completa propuesta comercial que incluye productos frescos, importados, marcas exclusivas y marcas propias de Cencosud como Cuisine & Co, La Hacienda, Pet’s Fun y Home Care, además de categorías altamente valoradas por los clientes como panadería, carnicería, pescadería y frutas y verduras.

La nueva tienda incorpora además soluciones orientadas a elevar la experiencia de compra y avanzar en eficiencia operacional y sostenibilidad, incluyendo iluminación 100% LED, una moderna planta de frío con refrigerantes ecológicos y seis cajas de autoservicio que complementan las alternativas de atención disponibles para los clientes.

La apertura contribuye asimismo al desarrollo económico y comercial de la comuna, generando 127 nuevos puestos de trabajo, que se suman a los cerca de 50 mil colaboradores que Cencosud mantiene en Chile, consolidándose como uno de los principales empleadores privados del país.

Con esta inauguración, Jumbo continúa fortaleciendo una trayectoria que combina crecimiento, innovación y cercanía con las comunidades. Actualmente, la marca forma parte del ecosistema regional de supermercados de Cencosud, presente en seis países de América y Estados Unidos, atendiendo a millones de clientes a través de una propuesta que integra tiendas físicas, comercio electrónico, programas de fidelización y marcas propias.

“Hace 50 años, Jumbo nació con la convicción de ofrecer una experiencia de compra extraordinaria. Hoy esa visión sigue más vigente que nunca. Desde Cencosud continuaremos desarrollando nuevas capacidades, incorporando innovación, fortaleciendo nuestra propuesta omnicanal y generando oportunidades para productores, emprendedores y comunidades, con el objetivo de seguir liderando la evolución del retail en Chile y Latinoamérica durante las próximas décadas”, concluyó Siegmund.