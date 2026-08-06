Cobre se mantiene cercano a sus máximos históricos y el petróleo sube con fuerza a la espera de negociaciones en Medio Oriente

El cobre cotizó en US$6,73 la libra en COMEX hacia la tarde de este jueves, en una corrección que lo lleva hacia el soporte de US$ 6,70 tras haber marcado nuevos máximos históricos en sesiones recientes.

El petróleo, en tanto, subió con fuerza en el transcurso de la sesión, el barril del West Texas Intermediate (WTI) se ubicó en US$ 77,97 el barril, con un alza de 3,66%, mientras que el Brent avanzó 4,64%, hasta los US$ 83,14.

“Corrección sana considerando el rally previo”

De acuerdo con Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria, la corrección del cobre “es una corrección sana considerando el rally previo y que además coincide con algo más de tensión geopolítica en el margen”.

Asimismo, Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, señaló que el récord responde a un mercado con poco margen para absorber nuevas interrupciones, debido a la escasez de concentrado, las restricciones en El Teniente, los bajos inventarios y la acumulación de metal en Estados Unidos antes de una posible decisión arancelaria.

“La prohibición de la República Democrática del Congo puede seguir apoyando el precio porque reduce la flexibilidad para trasladar concentrados hacia fundiciones extranjeras y refuerza la percepción de que los países productores buscarán controlar una parte mayor de la cadena de valor. Sin embargo, su impacto directo podría ser limitado, ya que la mayor parte del cobre congoleño ya se exporta refinado y el Gobierno contempla excepciones“, especificó.

“El verdadero riesgo alcista aparecería si la medida afecta de forma prolongada a operaciones importantes, se restringen las exenciones y coincide con nuevas pérdidas de producción en Chile, en un mercado donde las tarifas de tratamiento ya reflejan una fuerte competencia por concentrados“, puntualizó.

Por otra parte, Santillan explicó que el estrecho de Ormuz “sigue siendo el gran driver de la sesión” y que trae señales mixtas. Se conoció que un acuerdo entre Irán y Omán otorgaría a Teherán el control sobre los buques que ingresan al Golfo, con los canales norte y sur del estrecho cerrados y todo el tráfico desviado al corredor central, que Irán gestionaría en la entrada y ambos países en la salida.

El punto más relevante para el mercado, según Santillán, es que bajo este esquema los barcos estadounidenses e israelíes tendrían prohibido transitar por Ormuz, lo que explicaría que el WTI, tras buscar soporte en US$ 73, haya rebotado hasta cerca de US$ 76,7.

En esa línea advirtió que fuentes del sector señalan que el acuerdo “es difícil de implementar en la práctica” por las sanciones estadounidenses vigentes y las cláusulas restrictivas de seguros.

En ese marco, Santos afirmó que el repunte del Brent refleja que el mercado dejó de interpretar las negociaciones sobre Ormuz como una normalización inmediata.

“Un acuerdo que limite el paso de embarcaciones estadounidenses e israelíes, contemple cobros a países considerados hostiles o mantenga condicionada la reapertura al levantamiento del bloqueo marítimo difícilmente restauraría por completo la confianza de navieras y aseguradoras“, añadió.

“El factor decisivo será la capacidad de garantizar un tránsito estable y seguro, no el anuncio de un borrador. Un entendimiento duradero podría devolver al Brent hacia niveles cercanos a US$ 70 o US$ 75, mientras un fracaso de las conversaciones mantendría abierta la posibilidad de regresar sobre US$90″, sumó.

Trump y Warsh: llamadas que “reavivan las dudas sobre la independencia del banco central”

Santillán también puso el foco en el plano monetario en Estados Unidos, donde se conocieron múltiples llamadas telefónicas entre el presidente Donald Trump y el nuevo titular de la Reserva Federal, Warsh, desde su confirmación al frente del organismo, lo que “reaviva las dudas sobre la independencia del banco central” en un momento en que el comité luce dividido.

El analista contrastó el ISM de servicios de julio, que sorprendió al alza (70,3 frente a 65,0 esperado, en un registro de presión hawkish), con el dato de empleo privado ADP, que decepcionó con fuerza (44 mil nuevos empleos frente a 68 mil esperados).