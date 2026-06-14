Fiscal Barros tras Operación Tokio: “Hoy nuestros delincuentes nacionales están torturando y cercenando a las víctimas en una especie de imitación a organizaciones transnacionales”

El fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Héctor Barros, entregó detalles inéditos de la denominada Operación Tokio, calificada como el golpe económico más severo propinado a la organización transnacional Tren de Aragua en el país. El persecutor penal explicó que la investigación permitió develar el millonario circuito financiero informal que utilizaba la banda para blanquear sus capitales. “La única fórmula para destruir una organización criminal es destruir el giro del negocio y el giro del negocio de ellos es el lucro y en eso estamos”, sentenció Barros tras confirmarse el lavado de 80 millones de dólares mediante sofisticados esquemas que incluían el uso de criptomonedas.

Barros describió la estructura piramidal con la que operaba la red civil de apoyo en el sector financiero legal chileno, apuntando al rol clave de un exejecutivo del Banco Santander que facilitaba la recepción del dinero proveniente de extorsiones. El fiscal puntualizó que los fondos pasaban por cuentas puentes antes de diversificarse en firmas de fachada. “La mayor cantidad de dinero sale de este funcionario a dos empresas que son de papel Vex Digital y Vex Group, que son de dos personas también venezolanas y desde ahí salen a otras empresas de otros venezolanos, que en este caso es Jesús Manuel Río Guaidó con lo que ya se pierde en el fondo el dinero y sale hacia afuera”, detalló la autoridad judicial.

Finalmente, el persecutor se refirió al impacto que genera la internación de estas dinámicas extranjeras de alta violencia en el hampa local, alertando sobre un fenómeno de asimilación criminal. “El día de hoy nuestros delincuentes nacionales están secuestrando, están matando están torturando y están cercenando a las víctimas en una especie de imitación de lo que está ocurriendo con las organizaciones transnacionales”, advirtió Barros. A su juicio, las bandas delictivas chilenas han elevado su nivel operativo incorporando a sicarios transnacionales dentro de sus núcleos para aumentar su poder de fuego frente a sus rivales.