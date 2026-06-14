Irán afirma que se completó el texto del memorando con EE.UU. y que la firma “tendrá lugar en Suiza el viernes”

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, encargado de Asuntos Jurídicos e Internacionales, declaró que el texto de un memorando de entendimiento con Estados Unidos ya está finalizado y que se firmará formalmente este viernes en Suiza.

“El texto del memorando de entendimiento ya está finalizado, y la firma oficial del Memorando de Entendimiento de Islamabad tendrá lugar en Suiza el viernes”, declaró Kazem Gharibabadi a los medios estatales.

“Nuestros compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”, recalcó Gharibabadi.

“Dos medidas entrarán en vigor de inmediato a partir de esta madrugada, hora local”, explicó. “1. El cese definitivo e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. 2. El levantamiento y la finalización del bloqueo naval que Estados Unidos impuso contra la República Islámica de Irán”, añadió.

Gharibabadi afirmó que el memorando de entendimiento “no era únicamente producto de los esfuerzos diplomáticos”, sino también de lo que describió como los “logros militares” de Irán.

El comentario se produjo después de que el presidente Donald Trump anunciara el domingo que se había llegado a un acuerdo con Irán y que Estados Unidos pondría fin al bloqueo naval contra el país.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado. ¡Enhorabuena a todos!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Qatar afirma que acoge con satisfacción el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, declaró este domingo que su país “acoge con satisfacción” el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

“Esperamos que todas las partes participen en las próximas negociaciones con un espíritu positivo y constructivo que ayude a consolidar este progreso y a seguir avanzando”, escribió al-Thani en una publicación en X.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, había agradecido previamente a Qatar su ayuda en el “esfuerzo de mediación”.

Con información de Max Saltman.