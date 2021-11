Una investigación de Ciper publicada este miércoles entregó detalles respecto al financiamiento de la campaña a gobernadora de Karina Oliva (Comunes), actual candidata senatorial por la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo informado, durante la campaña su comando constó de un grupo de siete personas, quienes recibieron un total de $137 millones. En total, la rendición en el gasto electoral habría superado los $670 millones.

“Nosotros no fuimos la campaña más cara al gobierno regional, considerando el despliegue que hubo. Es más, mi campaña tuvo un costo, según lo que está declarado en el Servicio Electoral, de $400 millones promedio”, aseguró Oliva.

En entrevista con CNN Chile, la candidata al Senado recalcó que “no hemos incurrido en ninguna ilegalidad”. “Yo estoy dispuesta a ser interpelada, cuestionada y que evaluemos cómo o cuánto se paga por estos servicios”.

Según Ciper, en la campaña de Oliva hubo un miembro de su equipo que cobró cerca de $8 millones mensuales. Otro cobró $10 millones solo por trabajar en la segunda vuelta, mientras otros dos colaboradores cobraron cerca de $5 millones por mes y un asistente $4,1 mensuales.

Respecto al detalle de los pagos y a si existió un sobreprecio, Oliva reconoció que “el valor es alto”. “Eso lo tengo que revisar con ellos, por lo mismo le solicité la renuncia el presidente del partido y a quienes fueron parte de mi equipo en ese periodo de campaña, incluso a mi encargada política”.

Luego de que se diera a conocer la investigación, diversos personeros del Frente Amplio (FA) salieron a criticar los excesivos gastos de campaña de Oliva y pidieron explicaciones a los implicados. Giorgio Jackson (RD), Gonzalo Winter (CS) y Gabriel Boric (CS) fueron algunos de ellos.

El candidato a la presidencia Gabriel Boric (CS) sostuvo que la denuncia de Ciper “es grave y debe ser aclarada en todas las instancias que corresponda. Nuestro proyecto de cambios se funda precisamente en no repetir las prácticas que desprestigiaron y vaciaron de sentido la política”.

Denuncia de Ciper sobre campaña de Karina Oliva es grave y debe ser aclarada en todas las instancias que corresponda. Nuestro proyecto de cambios se funda precisa% en no repetir las prácticas que desprestigiaron y vaciaron de sentido la política y jamás en defensas corporativas. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 17, 2021

En respuesta, Oliva aseguró no estar molesta por los dichos del presidencial. “Es correcto que entre nosotros nos interpelemos cuando veamos que hay complejidades, es más, el FA y Apruebo Dignidad siempre se ha caracterizado (…) por tener una capacidad de autocrítica, de cuestionarnos e interpelarnos”.

“Reitero que aquí no hay una denuncia, porque yo no he cometido ningún ilícito”, continuó la actual candidata senatorial. “Aquí lo que hay es la exposición pública de una rendición donde hay una objeción social respecto al valor que cobraron personas. No es una denuncia por uso de recursos públicos”.

Cuestionamientos al interior del partido

Luego de que la información fuera dada a conocer por Ciper, un grupo de diputadas ingresó una denuncia al Tribunal Supremo del Partido Comunes con el propósito de que se investiguen a los involucrados con la rendición de campaña de Karina Oliva.

La candidata al Senado afirmó que el ingreso de esta denuncia le parece “correcto”. “Yo creo que uno no puede permitirse no ser cuestionado e interpelado políticamente, sobre todo cuando uno puede explicar y aclarar, es más, los antecedentes ya están remitidos al interior del partido”.

“Están todos los informes a disposición y me parece importante que eso sea revisado en todas las instancias que corresponda. Es relevante que uno, cuando es cuestionado e interpelado, no se silencie, no se oculte, sino que se pongan los antecedentes en la mesa”, agregó.

Finalmente, Oliva recalcó que “no he incurrido en algo ilícito”. “Hay personas que han sido financiadas de manera irregular en la política y no les han pedido bajar sus candidaturas (…) yo lamento la situación y me parece importante que tengamos la capacidad de explicarlo”.