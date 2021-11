Este miércoles se dio a conocer que el financiamiento de la campaña a gobernadora de la actual candidata senatorial del partido Comunes, Karina Oliva, sería uno de los mejor pagados, desde que existe el registro Servel sobre gasto electoral, incluso más que el de algunas campañas presidenciales.

Según consignó Ciper, el comando de la ex postulante a la gobernación de la Región Metropolitana, constó de un grupo de siete personas que militan en Comunes y que recibieron un total de $137 millones.

Asimismo, el medio detalla que la Fundación Chile Movilizado -cercana a su tienda-, emitió dos facturas por $60 millones por asesorías electorales y en la rendición del partido.

El jefe de campaña de las dos vueltas por la gobernación de la región, Martín Miranda Sepúlveda, recibió un promedio de $8 millones mensuales.

Lee también: Confirmado: Lollapalooza Chile no se realizará en el Parque O’Higgins

En total, Miranda cobró $40 millones por 5 meses de campaña legal, $10 millones en cada vuelta. Específicamente, por desempeñarse como asesor de diseño, por los que recibió y estrategia comunicacional de la frenteamplista.

Camila Ríos, José Robredo y Jorge Ramírez, le siguen respecto a los servicios mejor remunerados: $25,5 millones, $20,9 millones y $16,2 millones, respectivamente, por diversas tareas y roles dentro de la campaña de Oliva.

Por otro lado, Ciper reveló que la campaña de la ex candidata a gobernadora, tendría un costo superior a los $670 millones, donde además de los gastos nombrados, se suman pagos a centros de estudios y por trabajos técnicos, como la elaboración de encuestas.

La Fundación Chile Movilizado, emitió dos facturas por $60 millones por asesorías electorales y en la rendición del partido. En tanto, Criteria facturó un total de $128 millones.

Lee también: Tras constituirse, Comisión Mixta decidió no votar hoy el cuarto retiro

“No había gente disponible, por lo que solicitamos a compañeras y compañeros militantes del partido”, explicó el ex jefe de campaña de Oliva, apelando también al hecho de que le tocó coordinar “una campaña que partió de cero. Por lo tanto, había que construirla comunicacionalmente, políticamente y socialmente”.

Finalmente, también se da cuenta de una factura que habría sido “un error”, a la productora Sport Management, por un total de $50 millones. Esto, en torno a la realización de los eventos “cierre de campaña” y “desayuno feminista”.

Sin embargo, el dueño de la firma señaló que no han trabajado para la candidatura de la actual postulante al Senado y que según sus registros “no hay factura asociada a alguna campaña”.

“Esto fue un error de digitación al presentar la primera declaración de reembolso al Servicio Electoral. Sin embargo, no se acompañó ningún documento contable, ya que este no existe y, por tanto, no se hace ninguna solicitud de reembolso por esta factura”, explican desde el comando.