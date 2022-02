El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, visitó el martes la ciudad de Iquique en el marco del paro por parte de diversos gremios que se manifestaron producto de la crisis migratoria y de seguridad que se vive en la zona. Luego de una reunión con los gremios, la autoridad sostuvo que una de las primeras medidas que se tomarán será reforzar la dotación policial y la implementación de un plan de intervención en los barrios con mayor tasa delictual.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, explicó que viajó hasta Iquique para participar de este encuentro y que le expresó al ministro su preocupación respecto a este tema que también afecta a la zona.

“Arica no tiene tanto nivel de delincuencia en comparación a lo que está ocurriendo hoy día en Iquique, sin embargo, fui hasta allá porque no quiero que nos pase exactamente lo que está ocurriendo en Iquique”, dijo, agregando que “tenemos un alza sostenida de los delitos, pero no solamente en números, sino que en nivel de violencia, que realmente es preocupante”.

Lee también: Gobernador de Arica por crisis migratoria: “No puede ser una situación que se cubra con recursos regionales”

Asimismo, indicó que en Arica también existe una paralización de las actividades comerciales y que exigen la presencia del ministro. “Lo que yo temo es que se tomen medidas directamente para Iquique y que esas medidas no tengan una mirada mucho más integral de ver el norte completo, porque si se va a atacar una ciudad, ¿qué pasa con los delincuentes que están hoy día acechando la vecina ciudad de Iquique? Van a arrancar a las ciudades más cercanas, que pueden ser de la segunda región o en Arica y Parinacota, y por eso que fue importante el estar allá y plantearle nuestra preocupación al ministro”, expresó.

“Los vecinos están cansados y por eso que se están manifestando, por eso es que existe esta movilización permanente; no es solamente lo que ocurrió ayer con este gran paro que se hizo en la ciudad, sino que ya desde el fin de semana y días antes se han realizado marchas especialmente en contra de la delincuencia y por esta suerte de abandono que sentimos acá en Arica, de estas fronteras que son muy vulnerables y este aumento además de delitos en la ciudad”, añadió.

Lee también: Corte declaró admisible recurso contra el Gobierno por crisis migratoria y sanitaria en Antofagasta

“Iquique no es una ciudad fronteriza, ellos reciben otro problema que tiene que ver directamente con esta situación. Nosotros sí estamos en la frontera y tenemos este otro problema, que es una frontera demasiado permeable, es muy vulnerable de personas que ingresan, entran y salen, pero sobre todo de delincuentes que están lucrando”, expresó también.

Finalmente, el alcalde sostuvo que en las zonas fronterizas existe tráfico de personas y que las medidas por parte de la Cancillería y del Ministerio del Interior “son totalmente poco efectivas”.