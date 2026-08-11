Alcalde de Lo Prado tras reunión con Kast por agenda de seguridad: “En estos últimos cinco meses no hemos sido considerados”

El alcalde de Lo Prado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, Maximiliano Ríos, cuestionó la falta de participación que, a su juicio, han tenido los municipios durante los primeros cinco meses del Gobierno en la elaboración de su agenda contra el crimen organizado.

El jefe comunal abordó el tema en entrevista con CNN Chile Radio, inmediatamente después de participar en una reunión encabezada por el presidente José Antonio Kast en La Moneda, donde alcaldes fueron informados sobre las medidas de seguridad impulsadas por el Ejecutivo.

“Tenemos diferencias, sobre todo desde el punto de vista del mundo municipal, porque en este tiempo, estos últimos cinco meses, no hemos sido considerados. Hoy día estamos participando”, afirmó.

Ríos valoró que el Gobierno reconozca el conocimiento territorial de los municipios y los incorpore a la discusión, pero sostuvo que aquello debe traducirse en participación efectiva en el diseño de las medidas.

“No hemos sido consultados” por los 50 barrios prioritarios

Como ejemplo, el alcalde apuntó al plan para intervenir 50 barrios prioritarios, cuya selección, aseguró, no fue conversada previamente con las autoridades comunales.

“En eso nosotros no hemos sido consultados. Esperamos que de aquí en adelante sí se haga”, sostuvo.

Ríos recordó las discusiones generadas por el plan Calles Sin Violencia durante la administración anterior y planteó que los municipios deben conocer los criterios que determinarán qué territorios serán intervenidos.

“Si se van a elegir 50 barrios, nosotros queremos participar, queremos saber cuál va a ser la forma de elección de esos barrios”, señaló.

El alcalde valoró medidas destinadas a reforzar la presencia policial, los operativos y la persecución penal, pero advirtió que la agenda no puede limitarse a una estrategia de endurecimiento.

“Solo vemos mano dura, estamos de acuerdo, pero se requiere mayor prevención, y la prevención la hacemos nosotros”, afirmó.

En ese sentido, mencionó la recuperación de espacios públicos y el trabajo preventivo en los barrios, además de advertir que existen importantes diferencias presupuestarias entre municipios.

“No se puede hacer más por los mismos recursos”, sostuvo, planteando que las nuevas medidas que tengan impacto territorial deben venir acompañadas de financiamiento.

Respecto de la eventual participación de las Fuerzas Armadas en sectores críticos, Ríos se mostró abierto a evaluarla caso a caso y señaló que un nuevo estado de excepción, con Carabineros a cargo del despliegue, “lo vemos con buenos ojos”.