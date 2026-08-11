Expertos anticipan un crecimiento de apenas 1,3% para el PIB de este año y por debajo del 3% para 2027 y 2028

La Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de agosto del Banco Central, mostró que el mercado proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de apenas 1,3% para el cierre de 2026.
Para los años siguientes, los encuestados proyectan que el PIB se acelerará a 2,8% en diciembre de 2027 y a 2,6% en diciembre de 2028, en ambos casos manteniéndose lejos de la meta del Gobierno del 4%.
TPM se mantendría en 4,5% en el corto plazo, con recortes graduales hacia el mediano plazo
En cuanto a la Tasa de Política Monetaria (TPM), los expertos anticipan que el Banco Central la mantendrá en 4,5% tanto en la próxima reunión de política monetaria como en la subsiguiente, sin cambios en el corto plazo.
En esa línea, anticipan una baja hacia el mediano plazo. A 11, 17, 23 y 35 meses plazo, la mediana de las proyecciones de TPM baja a 4,25%.
Esto configura un escenario de recortes graduales y acotados, más que un ciclo de baja agresiva, en línea con una inflación que los propios encuestados no ven convergiendo con rapidez a la meta de 3% del Banco Central.
Inflación de diciembre proyectada en 4%, por sobre el 3,5% actual
En materia de inflación, los encuestados proyectan una variación del IPC de 0,3% para el mes en curso y de 0,4% para el mes siguiente. A doce meses, la inflación esperada se ubica en 3,1% en 11 meses y baja a 3% en los horizontes de 23 y 35 meses.
Para diciembre de 2026, sin embargo, la proyección sube a 4%, con un rango entre 3,7% y 4,3%, por sobre el 3,5% de inflación anual que ya registró el IPC de julio.
Dólar proyectado en $905 a dos meses y $870 a 23 meses
Respecto al tipo de cambio, que también forma parte de la encuesta, la mediana de las 51 respuestas ubica el dólar en $905 a dos meses plazo, bajando a $880 en 11 meses y a $870 en 23 meses, por lo que el mercado no anticipa presiones cambiarias significativas en el horizonte de proyección.
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