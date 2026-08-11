Más de 3 mil camiones varados ponen presión al precio de la carne a semanas de Fiestas Patrias

Más de 3 mil camiones permanecen detenidos en distintos pasos fronterizos producto de las condiciones climáticas que afectan a la cordillera, una situación que comienza a generar preocupación por el abastecimiento y los precios de la carne a poco más de un mes de Fiestas Patrias.

La carga retenida corresponde principalmente a productos cárnicos provenientes de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, mientras los temporales se han extendido por cerca de 27 días.

Desde la Confederación de Camioneros Centro-Sur advirtieron que, si la situación persiste, la menor disponibilidad de productos importados podría aumentar la presión sobre la carne nacional.

“Al no haber carne de Paraguay, de Argentina, de Uruguay y de Brasil, se produce una demanda sobre el mercado de la carne nacional. Esto implica un alza de valores”, sostuvo su presidente, Freddy Martínez, según informaron medios como el Diario Financiero.

Cerca de mil camiones esperan en Pino Hachado

Uno de los puntos más afectados es el paso Pino Hachado, donde permanecen cerca de mil camiones, aproximadamente la mitad de ellos chilenos y con carga destinada principalmente a las regiones del Biobío y La Araucanía.

Martínez explicó que la reapertura no depende únicamente del despeje de las rutas en territorio nacional, sino también de que existan condiciones para circular por el lado argentino.

Según señaló, algunas provincias del país vecino no cuentan con suficiente maquinaria para remover rápidamente la nieve acumulada.

El dirigente descartó además que exista una solución inmediata mediante el traslado de la mercadería por otras vías, debido a los permisos sanitarios, aduaneros y de seguridad asociados a contenedores que viajan sellados.

La prolongada paralización también ha dejado dos conductores fallecidos. Uno de ellos era un camionero brasileño que se encontraba en el paso Jama, en la Región de Antofagasta, mientras que el segundo era un chofer residente en Mendoza que sufrió una descompensación en Pino Hachado.

Desde el gremio advirtieron sobre las difíciles condiciones que enfrentan los conductores después de varios días detenidos, especialmente considerando que muchos presentan enfermedades crónicas y deben permanecer en sectores de alta montaña.

Ante este escenario, la Confederación de Camioneros solicitó que, cuando se generen nuevas ventanas de apertura de los pasos fronterizos, los vehículos de carga tengan prioridad por sobre automóviles particulares y transporte turístico.