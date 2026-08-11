Cámara Baja aprobó proyecto de acuerdo: Expresan preocupación por decisión del SII de cobrar IVA a casas de apuestas en línea

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de acuerdo que expresa al presidente José Antonio Kast su “profunda preocupación” por la interpretación que adoptó el Servicio de Impuestos Internos (SII) respecto a las plataformas de apuestas en línea que operan actualmente en Chile.

La iniciativa, que fue impulsada por la bancada UDI, fue respaldada por 133 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones.

La solicitud ocurre luego de que la semana pasada la Corte de Apelaciones de Santiago estableciera un protocolo de bloqueo por DNS de cinco etapas para hacer efectiva la sentencia de la Corte Suprema que prohíbe la transmisión y promoción de plataformas de apuestas en línea no autorizadas en Chile.

El fallo de la Suprema, que es de septiembre de 2025, ordenó el bloqueo de los sitios web asociados a dichas plataformas.

De esa manera, el procedimiento consiste en denunciar a todas las páginas de internet que estén vinculadas a casas de apuestas, verificar si operan de manera irregular, informar cuáles deberán ser bloqueadas, ejecutar la acción y mantener una revisión permanente para detectar la eventual aparición de nuevos dominios en Chile.

En ese sentido, el documento plantea que hay una “evidente contradicción” en lo determinado por el SII en junio de este año a través de una resolución exenta en la cual se “habilitó un sistema de inscripción, declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Digital para las plataformas extranjeras, que no tuvieran domicilio ni residencia registrada en Chile y que prestaran servicios de apuestas, juegos de azar, casinos y otros similares de manera remota, exigiéndoles además regularizar el pago del tributo correspondiente a los últimos 36 períodos tributarios”.

“Mientras los tribunales de justicia han ordenado bloquear el acceso a las casas de apuestas en línea por operar sin autorización legal, otro organismo público establece un mecanismo para que puedan inscribirse y pagar impuestos por el desarrollo de esa misma actividad”, advirtieron los parlamentarios.

Así, el acuerdo de la Cámara señala que “si bien el propio SII ha señalado que no le corresponde determinar la licitud de la operación que desarrollan estas empresas (…) la existencia de un registro formal para declarar y pagar impuestos puede generar la percepción de que estos operadores cuentan con algún grado de reconocimiento, tolerancia o validación por parte del Estado, pese a que continúan desarrollando una actividad que no cuenta con autorización legal en nuestro país”.

Con todo, el documento apunta a los efectos que podría generar la falta de regulación de los sitios de apuesta en jóvenes y en quienes sufren de ludopatía.

“La posibilidad de que menores de edad accedan a estos sitios; la ausencia de controles y mecanismos suficientemente efectivos para impedirlo, así como la falta de herramientas adecuadas de autoexclusión y protección para quienes presentan conductas problemáticas o adicción al juego, constituyen materias de especial preocupación que no pueden quedar relegadas a un segundo plano frente a un interés recaudatorio”, sostuvieron.