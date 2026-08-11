Google anuncia el cable submarino Alisios, que conectará a Chile con Panamá y República Dominicana

Google anunció este martes el despliegue de Alisios, un nuevo sistema de cable submarino que conectará a Chile con Panamá y República Dominicana, como parte de la expansión de infraestructura de red que la compañía denominó “Americas Connect”.

Según explicó Google, el nombre “Alisios” hace referencia a los vientos alisios, la denominación en español de los vientos que soplan a través de los trópicos y el Caribe, utilizados históricamente por los navegantes para desplazarse entre continentes.

La compañía señaló que el nombre alude también a los flujos de datos que recorrerán estas nuevas rutas submarinas para conectar comunidades.

Un despliegue regional que incluye los cables Canoa y OlaLuz

El cable forma parte de un despliegue más amplio de infraestructura de red submarina en la región, que incluye además los sistemas Canoa, que conectará República Dominicana con Bermudas, y OlaLuz, que unirá República Dominicana directamente con Florida, en Estados Unidos.

Google también anunció una nueva rama del cable Firmina, que llegará directamente a República Dominicana, sumándose a inversiones previas en los cables Curie, Nuvem y Sol.

Anillo submarino en el Pacífico conectará a Chile con Panamá y Estados Unidos

En el caso específico de Chile, Google detalló que en el océano Pacífico se creará un anillo submarino con rutas redundantes que conectarán a Chile con Panamá, junto con un tercer enlace entre Panamá y la costa oeste de Estados Unidos.

Esta estructura brindará conectividad a las regiones de Google Cloud ubicadas en Chile, Los Ángeles y Las Vegas, fortaleciendo el alcance, la confiabilidad y la resiliencia de la infraestructura de conectividad para el país.

“Un hito estratégico” para el gobierno chileno

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones y ministro de Obras Públicas de Chile, Louis de Grange, valoró el anuncio y señaló que el nuevo cable submarino Alisios “será un hito estratégico, ya que fortalecerá la posición de nuestro país como líder digital en América Latina“.

“Proporcionar una conectividad más rápida, resiliente y segura, sin duda impulsará a los negocios locales, fomentará el crecimiento económico y llevará las oportunidades de la economía digital global directamente a los hogares de millones de chilenos”, agregó De Grange.

Estrategia regional que se extiende al Caribe y el Atlántico

El anuncio se enmarca en una estrategia de Google para ampliar la conectividad regional también en el Caribe y el Atlántico. En el mar Caribe, el cable Alisios entre Panamá y República Dominicana se interconectará con un anillo hacia la costa este de Estados Unidos y las regiones de Google Cloud en Carolina del Sur y Virginia.

Mientras que en el Atlántico, el cable Canoa se enlazará con los sistemas Nuvem y Sol para dar conectividad hacia Estados Unidos y Europa, específicamente hacia la región de Google Cloud en Madrid.